El once de España para soñar con el Mundial 2030: de Lamine Yamal al cadete Bryan Bugarín

Seguramente ya se ha preguntado dónde estará en 2030, cuando España organice el Mundial. El seleccionador Luis de la Fuente da una nueva lista de convocados este viernes (11:30 horas) y lo especial de esta es que será la primera tras la adjudicación, junto a Portugal y Marruecos, de la mayor cita del fútbol. Se podría decir que, de manera oficiosa, arranca un casting a casi siete años vista para la creación de un equipo que represente a la Selección en uno de sus momentos más importantes en su historia.

A partir de ahora comienza el baile de nombres. De los que están, de los que saldrán nuevos, de los que no llegarán... Varias generaciones confluyen entre sí y es que nadie querrá dejar de representar a España en su Mundial 48 años después del último. La Federación Española de Fútbol (RFEF) se pone manos a la obra, con varias carpetas repletas de potenciales convocados para la futura cita.

EL ESPAÑOL arma un posible equipo para el Mundial. Con la premisa de aportar nombres nuevos, de la nutrida base de la Selección, surge un plantel cargado de talento que seguro que llegado el momento se nutrirá de la veteranía de algunos de los que ya son líderes en el vestuario de la Absoluta.

[La reunión de Infantino y Sánchez en EEUU hace 15 días decidió a la FIFA a dar el Mundial 2030 a España]

Fuera se quedan, lógicamente, aquellos que por edad no les dará para estar. Otros puede que sí, aunque lo harían en la recta final de sus carreras. Es el caso de Rodri Hernández, el mejor futbolista español de la actualidad que para junio de 2030 contaría con 34 años en su carnet de identidad. Es la edad con la que Sergio Busquets disputó el pasado Mundial de Qatar, para luego retirarse de la Selección.

Unai Simón, Pau Torres, Le Normand u Oyarzabal llegarían con uno menos que Rodri, 33. Mikel Merino lo haría también con 34. Por encima de la treintena, y con menos opciones aparentemente de los que serán citados ahora, estaría también Dani Olmo a sus 32. Muchos factores intervendrán para saber si varios de estos, alguno o ninguno llegará al Mundial 2030. Por lo demás, así queda la potencial Selección que se podría presentar para una citada presente ya en el calendario de todos.

Portería y defensa

En la portería, lo más lógico es pensar en una renovación. El nombre señalado para asumir la responsabilidad es Arnau Tenas. Canterano del Barça, titular en la Sub21 finalista del Europeo del último verano y fichaje del PSG tras quedar libre del club azulgrana incomprensiblemente. Alejandro Iturbe, el 'nuevo Oblak' de la cantera del Atlético de Madrid, y Bruno Iribarne, ex de La Fábrica del Real Madrid y actualmente en el Almería B, son otros dos nombres a tener en cuenta.

Para la zaga, la posición de central es la que más ha costado cubrir desde el adiós de Sergio Ramos, Carles Puyol y Gerard Piqué. Es por ello por lo que apostar por una renovación total de aquí a un tiempo no parece descabellado. Rafa Marín, en el Alavés cedido por el Real Madrid, y Alejandro Francés, del Zaragoza, son dos sólidos proyectos en la actualidad. Ambos tienen ahora 21 años.

La Selección para el Mundial 2030: portería y defensa

Más por debajo están Jacobo Ramón, un juvenil del Real Madrid muy bien visto en La Fábrica, y el valencianista Yarek Gasiorowski -de Poliñá de Júcar-, que llama a las puertas del primer equipo che. Este año alcanzaron los dos la mayoría de edad. Pau Cubarsí, de la generación del 2007 del Barça, y Marvel, del Castilla, son dos nombres adicionales. Sin olvidarse de Eric García, que ya fue a Qatar con Luis Enrique y ahora juega en el Girona, que para el Mundial tendría 29 años.

Los laterales se podría decir que están bien cubiertos. Iván Fresneda (Sporting de Portugal) y Arnau Martínez (Girona) aseguran el relevo de Carvajal, con el canterano madridista y ex del Atleti Jesús Fortea -del 2007- como otro talento a seguir. En la izquierda, Alejandro Balde es ya uno de los mejores del mundo en su puesto a los 19 años por lo que no hay mucho más que decir. Sergio Gómez, alumno de Pep en el City, y Rafael Obrador, otra perla del Madrid, son dos alternativas más para el puesto. También Miguel Gutiérrez, ex de La Fábrica, ahora en el Girona.

Centro del campo

El ADN de España está en su sala de máquinas, en su corazón, el centro del campo. Aquí por suerte hace tiempo que España está sobrada de buen toque de balón. Hay que partir de dos Golden Boy como son Pedri y Gavi, indispensables en el Barcelona actual y presentes en el Mundial de Qatar. Aquí tiene mucho terreno ganado la Selección para competir con tener la mejor medular del mundo dentro de no mucho.

Además, el donostiarra Martín Zubimendi, deseado por el Barça, seguirá el legado de Busquets y Rodri -si para entonces ha dado un paso hacia el lado- en la zona del pivote. Con 31 años para entonces, estará en el punto perfecto en el que debe estar un jugador cuya posición es de las que más conocimiento precisa.

La Selección para el Mundial 2030: centro del campo

Y si es verdad lo que se dice, que lo mejor está por venir, en el centro del campo de España hay nombres interesantes para creérselo. Uno es Gabri Veiga, otra de las revelaciones recientes, aunque más sorpresa aún fue verle elegir irse a Arabia Saudí este verano. Hay tiempo para volverle a ver compitiendo en Europa y cumplir la expectativas puestas en este talentazo salido del Celta. De igual modo Stefan Bajcetic, hijo del exjugador del Celta, se pule como pivote de primera calidad -también puede actuar como central- bajo la tutela de Klopp en el Liverpool.

Un mediocentro más a seguir es Paulo Iago. Es de lo mejorcito de la generación de Lamine Yamal, que merece un aparte que tendrá después. En el Madrid desde que tenía siete años, el club le tiene mucha fe y ya está a las órdenes de Arbeloa en el Juvenil A. Tres jugadores del 2003 también son aspirantes destacados: Javi Guerra (Valencia), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Pablo Torre (Girona, cedido por el Barça). Oihan Sancet, del Athletic, que llegaría con 30 años, y Aimar Oroz, de Osasuna, que tendrá 26 en el momento, es de esperar que estén en la discusión.

Delantera

En el ataque es turno de hablar de Lamine Yamal. Con 16 años ha revolucionado el Barça, por lo que es ilusionante pensar de qué será capaz con 23, que será la edad con la que llegue al Mundial. Es probable que, en base a su proyección, para entonces esté entre los mejores del mundo. Una estrella para soñar, con el valor añadido de que haya elegido jugar con España -donde nació- por delante de Marruecos -país de su padre-.

Pero hay nombres de sobra para acompañar a la joya de Rocafonda. Desde Nico Williams, con el que ya ha hecho migas y que puede jugar en el extremo contrario, hasta un nombre desconocido como el de Bryan Bugarín. Toda selección necesita una promesa para triunfar y esta podría ser la de España en 2030, ya que llegaría con solo 21 años. Ahora tiene 14. Fichado por el Madrid de la cantera del Celta hace dos años -aquello provocó un cisma entre las dos entidades-, es un talento potencialmente generacional.

La Selección para el Mundial 2030: delantera

Para completar las bandas está Yeremi Pino, pero también Brahim Díaz, que para entonces contará con 31 años, aunque también es seducido por Marruecos. Sergio Arribas, que en su primera temporada en Primera, en el Almería, está sorprendiendo, también puede ir ganando enteros con el paso del tiempo.

Y por último la posición del '9', seguramente la otra gran incógnita. La referencia ofensiva podría ser desde Ansu Fati, hasta hace poco el gran talento de futuro del español, hasta Samu Omorodion, la 'bestia' de más de 1,90 metros de altura que ya ha fichado el Atlético. Dos que para entonces estarán en la lista de veteranos, Ferran Torres y Abel Ruiz -llegarían al Mundial con 30 años-, también tendrán mucho que decir en el camino. Así luce el horizonte de la Selección de cara a uno de sus grandes momentos en la historia del fútbol.

