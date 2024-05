El Madrid se conjura en Cibeles para la Champions: cánticos, bailes y confidencias a la diosa

La ciudad de Madrid se paralizó este domingo 12 de mayo para vivir la celebración de la trigesimosexta Liga del Real Madrid. Desde el paso por la sede de la Comunidad de Madrid, pasando por el Ayuntamiento y finalizando la fiesta en Cibeles. Una fiesta que esperan volver a repetir en unas semanas.

Un día lleno de alegría en el que los futbolistas del Real Madrid festejaron junto a su afición, pero en el que también hubo momentos para la conjura de cara a la final de la Champions del próximo 1 de junio frente al Borussia Dortmund. La unión jugadores-afición es total y se pusieron un reto: volver a reunirse en tres semanas para ofrecerles la orejona.

Fue una mañana intensa que comenzó a las 9:30 en Valdebebas con la entrega del trofeo por parte del presidente de la RFEF Pedro Rocha y que acabó a las 14:00 horas junto a miles de aficionados en Cibeles.

Primero vestidos de traje, mostrando un semblante cordial en las visitas institucionales, y después con una camiseta especial con el número '36' a la espalda. Risas, cánticos, bailes, Ancelotti con el puro... Un espectáculo.

Una piña

Y es que, la celebración del Real Madrid volvió a dejar en evidencia el gran ambiente que hay dentro del vestuario. No solo entre los jugadores, también con el entrenador. Sin duda, uno de los mejores momentos llegó cuando Ancelotti pidió bailar con Cavaminga en Cibeles. El francés aceptó el reto y el resto de los compañeros se unió al tándem.

Fue el broche final antes de que Nacho cumpliera con su función de capitán y colocara a la Diosa Cibeles la bufanda y la bandera del Real Madrid. Un momento único para él, pero que quiso compartir también con el resto de capitanes. Llamó a Modric, Kroos y Carvajal para levantar juntos la copa al cielo de Madrid. Un gran gesto de Nacho que puede estar viviendo sus últimas semanas con la elástica blanca.

Nacho le pone la bufanda a la Cibeles y levanta el título de Liga

Quien se estrenó en Cibeles fue Jude Bellingham. El inglés se mostró muy suelto y habló en dos ocasiones con el micrófono en un más que notable nivel de español. En la televisión del club, montado en el bus descapotable, Jude quiso alabar a Vinicius Jr. "El mejor jugador del mundo", afirmó. Los dos líderes del Real Madrid demostraron tener una gran relación. La afición madridista también se acordó de Vini y pidió el Balón de Oro para él.

[Ancelotti se anima a cantar desde el balcón de la Comunidad de Madrid]

Continuidad en el aire

Muchos futbolistas fueron aclamados por la hinchada blanca a lo largo de la mañana, algo habitual en este tipo de fiestas. Joselu, por su gran actuación frente al Bayern, Rüdiger, Cavaminga, los ya mencionados anteriormente... Pero hubo tres nombres propios que guardan un aspecto en común.

Hablamos de Kroos, Modric y Nacho. Todos ellos acaban contrato a final de junio y el madridismo no dudó en pedir su renovación cada vez que cada uno de ellos cogía el micro para decir unas palabras. "Modric, quédate", "Kroos, quédate", "Nacho, quédate". Fue de lo más repetido en la celebración.

[El fin de fiesta de Nacho en Cibeles: beso a la diosa, trofeo en alto y foto para el recuerdo de los capitanes]

Sin embargo, ninguno de ellos quiso pronunciarse al respecto. Sonríeron cuando lo escuchaban, pero en ningún caso confirmaron o dejaron un mensaje que pudiera servir como pista para conocer su decisión. Del mismo modo, tampoco lanzaron una frase que invitara al pesimismo.

Habrá que ver si, en caso de que el Real Madrid acuda a Cibeles el próximo 2 de junio, se pronuncian al respecto. Todo hace indicar que Kroos se quedará y que Nacho saldrá del club. Modric es un misterio.

Un club ejemplar

La fiesta del Real Madrid fue ejemplar. En ningún momento se escucharon cánticos contra otro equipo y tampoco se tuvieron que lamentar indicentes. Era un día para el madridismo. Nada más.

También quiso recalcar el buen hacer del Real Madrid la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Enfundada con la camiseta blanca, Ayuso afirmó que el Real Madrid se encarga de llevar por el mundo la 'marca España'.

Discurso de Isabel Díaz Ayuso en la celebración de la 36º Liga del Real Madrid

"El Real Madrid es muchas cosas, es llevar la 'marca España' a todos los lados del mundo. También es la de llevar la felicidad a todos los niños. Son los valores del pundonor y del éxito, aunque algunos lo miren con recelo. No hay más criterio que ser el mejor para ser fichado", recalcó.

"Este equipo hace que millones de personas quieran a visitar la región, haciendo que muchos de ellos se queden aquí a vivir y generen empleo. El Real Madrid ha demostrado ser constancia y fe, como hizo Joselu el pasado miércoles. Además, es un éxito especial, pues han conseguido imponer a las lesiones", insistió.

[Ayuso cumple con su tradición y se pone la camiseta del Real Madrid para celebrar la Liga 36]

Además de visitar a Isabel Díaz Ayuso, los jugadores del Real Madrid también estuvieron presentes en el Ayuntamiento de Madrid junto al alcade Jose Luis Martínez-Almeida.

El líder del consistorio, a pesar de ser un atlético confeso, se mostró encantado de recibir al Real Madrid en la sede del Ayuntamiento. Además, insistió en que la liga lograda ha sido "extremadamente" merecida y destacó el pundonor de la plantilla en una temporada muy complicada.

Discurso de José Luis Martínez-Almeida en la celebración de la 36º Liga del Real Madrid

José Luis Martínez Almeida también insistió en la idea de que volver al Real Madrid dentro de tres semanas, lo que significaría que se han proclamado campeones de la Champions League. Además, el alcalde también quiso desvelar una anécdota con su mujer en el partido de vuelta de la eliminatoria con el Bayern.

"En tres semanas pueden que vuelvan y los recibiremos aquí. El otro día estuvimos en el partido contra el Bayern. Ahora estamos en un matrimonio mixto, ella es del Real Madrid y yo del Atlético. Me dijo 'activa tu modo talismán'. Yo le dije: 'vais a marcar tres' y no me equivoqué. Además, le dije que iba a marcar Joselu. Él nos representa a todos, al fútbol y a esta plantilla", remarcó.