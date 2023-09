Lamine Yamal, el ídolo del 'Raval de Mataró' que eligió jugar con España y por eso sufre racismo

Cuando Lamine Yamal (Esplugas de Llobregat, 2007) debutó el pasado viernes con la Selección, a sus 16 años y 57 días, automáticamente se desató en redes sociales una corriente de odio por sus raíces. La joya del Barcelona nació en España, pero su padre es marroquí y su madre ecuatoguineana.

Hace unas semanas Lamine Yamal tomó la decisión más difícil de su hasta ahora corta vida: dio el 'sí' a la Federación para ir convocado por la Absoluta. Detrás había presiones, y mucho interés, para que fuera con Marruecos. Él quiso España, ya que viene representándola desde la sub15 y es donde se ha criado, concretamente en Rocafonda, un barrio de Mataró.

Pero su elección, con la cabeza, pero también con el corazón, no fue suficiente para algunos. Varios ataques e insultos se viralizaron durante la noche del viernes e iban dirigidos hacia alguien en común, Lamine, ya el jugador más precoz en debutar y marcar un gol en los 103 años de existencia de la Selección.

Nada perturba, aún así, a Lamine Yamal Nasraoui Ebana -su nombre completo-. Es un chico maduro en comparación con cualquier otro chico español de su edad. Cuando otros adolescentes empezaban el Bachillerato, él se estrenaba en una convocatoria de la Selección. Pero su madurez, más que de los campos de fútbol, le viene del entorno en el que le tocó crecer.

Lamine es conocido por todos en Rocafonda, un barrio pobre que poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los más conflictivos de la ciudad. Los robos, los trapicheos y las peleas son el pan de cada día, como pudo comprobar hace unos meses Crónica Global-EL ESPAÑOL, visitando unas calles que para sus vecinos se han convertido en el 'Raval de Mataró'.

Rocafonda es un barrio que fue creciendo por la llegada de inmigrantes. En 2020 se cifraban en 4.157 de los algo más de 11.500 habitantes que hay en la zona (alrededor de un 36%). La mayoría son marroquíes como el padre de Lamine, Mounir, que hace poco tuvo un altercado con militantes de VOX (partido que obtuvo un 14% de los votos del barrio en las municipales), a los que se enfrentó, y por el que fue condenado a pagar una multa de 546 euros y otros 110 como indemnización para un simpatizante tras romperle las gafas.

Mounir quería ver a Lamine jugando con Marruecos y, además, es del Real Madrid, como la mayoría de su familia. Aún así, siempre lo dio todo para que su hijo se formara en el Barça. Una de las condiciones que dio cuando este era un niño era que el club le diera una educación porque en casa no tenían dinero.

El '304' de Rocafonda

Lamine es el ídolo de todos los niños en Rocafonda. Imitan haciendo malabares con sus dedos la celebración de la nueva joya del Barça y de la Selección, que hace siempre un número: 304. Son los tres dígitos finales del código postal del barrio (08304). Sus goles le reivindican a él y también a una zona cada vez más deteriorada.

Pese a todo, Lamine también ha tenido sus cosas como todos a su edad. Hace poco en redes se extendió un vídeo en el que aparecía con una camiseta de Marruecos en el vestuario junto al resto de juveniles del Barça. Se le acusaba de burlarse de España, ya que esta fue eliminada del último Mundial por la selección africana. Muchos de los ataques racistas que recibió el viernes rescataban esta polémica.

También Lamine protagonizó otra controversia tras cometer un acto de indisciplina cuando estaba concentrado con la sub17. Julen Guerrero, el seleccionador, le expulsó junto a Daniel Muñoz y Jesús Fortea, canteranos del Atlético y del Real Madrid, respectivamente. La Federación pactó con el Barça un castigo para el futbolista de cuatro partidos sin jugar con el Juvenil A culé.

Parecen indicentes aislados para lo que se ve ahora en la Absoluta. Impresiona a los veteranos como Álvaro Morata, el capitán, que casi le dobla en edad: "Yo con 16 años tengo un recuerdo bastante diferente, llevaba una buena empanada", dijo tras el 1-7 ante Georgia en el que él hizo un hat-trick y Lamine debutó con gol incluido. Yamal hace piña con los más jóvenes: Balde y Gavi, sus 'hermanos mayores' también el Barça, y Nico Williams.

Marruecos todavía no renuncia

Lamine dijo tras el partido disputado en el estadio Borís Paichadze, de Tiflis, que está "satisfecho" con su decisión: "Me queda un camino largo con España". Aún así queda alguno que todavía no se fía del todo, ante la insistencia de Marruecos. Su debut con la Selección no le 'ata' todavía al combinado español, ni tampoco que vaya a volver a jugar este martes ante Chipre.

Según la normativa FIFA, un jugador con doble nacionalidad puede cambiar de selección mientras no juegue tres partidos con la que ha debutado. Da igual que sean oficiales o no. Esto en el caso de Lamine, como pronto, no se cumplirá hasta octubre cuando vuelva a haber otra convocatoria de la Selección para medirse a Escocia y Noruega.

Marruecos también otra posibilidad para llamar a Lamine Yamal en el futuro, siempre y cuando pase tres años sin jugar para España. Aunque entonces había otra normativa, ya hubo otro caso, el de Munir El Haddadi, en el que un jugador que debutó con la Absoluta (2014) acabó yendo años después (2021) a la selección africana.

Si todo va su curso, el caso de Lamine no debería acabar como el de Munir. Tanto en el Barça como en la Selección, Xavi Hernández y Luis de la Fuente, han detectado que están ante un futbolista especial. Sus primeros pasos en el Barça, donde ya es titular con 16 años, y en la Selección, con la que ya es su debutante y goleador más joven, auguran un futuro dorado para este adolescente en 'su' Rocafonda.

