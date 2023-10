España quiere al menos la mitad de los partidos del Mundial 2030 y Marruecos ya presiona con la final

El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Faouzi Kekjaa, anunció el jueves que el país norteafricano ha presentado seis posibles sedes a la candidatura para el Mundial 2030: Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Tánger y Fez. Sin embargo, la polémica llegó con sus declaraciones sobre la final.

"Esperamos vivir una final extraordinaria que honre a todo el continente y a las jóvenes generaciones en un estadio en Casablanca que será extraordinario y maravilloso", afirmó el máximo dirigente de la RFMF. Estas palabras han generado las primeras tensiones en la candidatura, especialmente con la Real Federación Española de Fútbol.

Marruecos ya presiona con su intención de albergar la final del Mundial 2030, mientras que España da por seguro que se disputará en Madrid y que el estadio elegido será nuevo Santiago Bernabéu. Hasta ahora la relación entre las tres federaciones había sido excelente, pero el plan del país de Mohamed VI amenaza con crear un grave problema cuando queda mucho trabajo por delante.

Para competir por celebrar la final, Marruecos construirá un nuevo campo en Casablanca con capacidad para 93.000 espectadores. El Gran Estadio de Casablanca se convertirá en la joya de la corona del reino norteafricano y Kekjaa afirmó que será "una Copa del Mundo extraordinaria entre las dos orillas del Mediterráneo y que representan a dos grandes civilizaciones".

Por su parte, España cuenta con tener al menos nueve sedes. El Gobierno y la RFEF lucharán por conseguir que finalmente sean 11 de las 16 o 18 que tendrá el Mundial. La candidatura queda pendiente ahora de que la FIFA también decida cuántas sedes habrá en 2030, teniendo en cuenta que tres partidos se jugarán en Sudamérica.

Sólo Madrid y Barcelona tienen dos estadios. Estas ciudades, junto a Sevilla, son las únicas que tienen plaza fija. El proyecto definitivo de la candidatura se presentará, como muy tarde, a comienzos de 2024.

Reunión el 18 de octubre

La primera reunión de la candidatura, tras ser elegida por la FIFA, será el miércoles 18 de octubre en Rabat. Marruecos acogerá a los representantes de España y Portugal para renegociar unas condiciones que estaban fijadas haces unos meses y que, por lo visto en las últimas horas, se han convertido en papel mojado.

España, en un principio, continuará liderando la candidatura. Sin embargo, el silencio de Pedro Rocha, no ha realizado ninguna declaración pública desde que se conociera la decisión de la FIFA, y el proceso electoral que vivirá la RFEF hace que hasta sus propios socios hayan visto su debilidad e intenten aprovechar la posibilidad de sacar un mayor rédito.

Al menos el 50% de los partidos

El objetivo de España, tanto del Gobierno como la RFEF, es el de que las ciudades españolas alberguen entre el 50% y el 60% de los 104 partidos que habrá en el Mundial 2030. Además, se da por seguro que el nuevo Santiago Bernabéu será el estadio elegido para la final, a pesar de las intenciones, hechas públicas por la Federación Marroquí, de que el encuentro más importante del torneo se dispute en el Gran Estadio de Casablanca.

La posibilidad de que Marruecos acabe quitando a España la final del Mundial "no es viable", según fuentes solventes de la candidatura. Además, UEFA tendría mucho que decir y no permitiría que pasaran 20 años sin disputarse el partido por el título en suelo europeo. La última fue la de Rusia 2018 y si no es la de 2030, al menos hasta 2038 no volvería a tener una oportunidad.

Todos los estadios del Mundial deben tener una capacidad superior de 40.000 espectadores. Para albergar una semifinal el requisito de FIFA sube hasta las 60.000 localidades y se sitúa en 80.000 en el caso de la final. Por esta condición, sólo el nuevo Bernabéu, el Camp Nou y el futuro Gran Estadio de Casablanca podrían ser sede del duelo que decidirá quién es el campeón del mundo en 2030.

