Klopp pide la repetición del Tottenham - Liverpool tras el error del VAR

El encuentro del pasado sábado entre el Tottenham y el Liverpool sigue dando que hablar. Jürgen Klopp, técnico del conjunto 'red', ha pedido la repetición del encuentro ante los spurs después de que el VAR anulara por un error humano un tanto completamente legal a su equipo.

La polémica llegó en los últimos compases de la primera parte en el momento en el que el videoarbitraje anuló un gol legal a Luis Díaz. Sin embargo, todo se debió a un error de comunicación entre el colegiado y el VAR.

Una vez el extremo colombiano marcó el linier levanto la bandera y posteriormente se produjo la revisión de la jugada. Los asistentes de VAR trazaron las líneas y comprobaron que la posición de Luis Díaz era legal, pero fue la frase enunciada por estos la que se malinterpretó sobre el terreno de juego: "Chequeo completado, chequeo completado. Está bien, perfecto".

El juego se reanudó y, en el VAR, se dan dieron cuenta del error. "Espera, espera, espera. La decisión de campo era 'fuera de juego', afirmó uno de los asistentes del videoarbitraje. Con el partido ya en marcha, el cuarto árbitro conversó con los árbitros del VAR sobre lo ocurrido. Mientras que en la sala VOR pensaron que el gol había sido válido y simplemente llevaron a cabo la revisión pertinente de la jugada, Simon Hooper y sus asistentes entendieron dicho "chequeo completado" como una validación del fuera de juego señalado en directo.

Repetición del choque

El entrenador alemán exculpó a los árbitros de haberlo hecho a propósito, pero sí que quiso pedir la repetición del choque: "No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra", apuntó Klopp en la rueda de prensa previa al encuentro de los suyos en Europa League frente al Union Saint-Gilloise.

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look... #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023

"El audio no cambia nada porque no me interesaba demasiado por qué ocurrió. Vi el resultado, vi el gol y vi que no valió", añadió Klopp, que no quiso incidir en la culpa de los árbitros. "No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello", apuntó.

Este error del VAR supuso a la postre la derrota del Liverpool, su primera en esta Premier League. Un tropiezo que impidió a los de Klopp asaltar el liderato. Ahora, con la mente despejada, el conjunto red afronta el encuentro de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Europa League ante el Union Saint-Gilloise.

