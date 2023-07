La madre de Dele Alli desmonta las mentiras del futbolista: "Le han lavado el cerebro"

Dele Alli conmocionó al mundo en la entrevista con Gary Neville en la que afirmó haber sufrido abusos sexuales con tan solo 6 años, haber traficado con drogas con apenas 8, además de su adicción al alcohol y a las pastillas para dormir que ha arrastrado durante su vida.

Un testimonio estremecedor que ahora se ha encargado de desmontar su propia madre en OJBSPORT. "Se ha dicho que yo sufría alcoholismo y que lo abandoné porque no podía cuidarlo, pero eso es mentira. Quería darle la oportunidad de lograr su sueño, pero él seguía siendo mi hijo y yo estaba ahí para él cada vez que me necesitaba", ha señalado en el medio francés.

También ha desmentido que fuese adoptado: "Dele nunca fue adoptado por nadie. A los 7 años asistió a una de las mejores escuelas de Lagos. Nunca fue enviado a África para disciplinarlo. Es una mentira descarada. Tenía un conductor que lo recogía todos los días de la escuela. Tenemos todos los documentos y fotos de Dele con su papá desde que nació cuando era niño. Le han lavado el cerebro".

De hecho, ha afirmado que siempre le apoyaron para que pudiera cumplir sus sueños: "Cuando tenía unos 13 años, Dele comenzó a entrenar en MK Dons cinco días a la semana. Entonces, por conveniencia, comenzó a quedarse en la casa de su mejor amigo durante la semana, para luego volver a casa los fines de semana. Fue difícil dejarlo vivir lejos de casa, pero no teníamos coche y me resultaba difícil llevarle a entrenar".

Las palabras de Dele Alli

Esto es lo que ha dicho su madre, pero ¿cuáles fueron las palabras de Dele Alli con Gary Neville? "A los seis años, mi madre era alcohólica y fui abusado sexualmente por un amigo de ella. A los siete empecé a fumar. A los ocho empecé a traficar con drogas. Un adulto me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba con mi pelota de fútbol y debajo tenía las drogas", dijo en el encuentro.

De ahí a sus problemas más recientes con el alcohol y las pastillas para dormir: "Estaba en un ciclo negativo. Estaba confiando en cosas que me estaban haciendo daño. Me despertaba todos los días, ganaba la pelea y entraba a entrenar sonriendo, dispuesto a demostrar que era feliz. Pero por dentro estaba perdiendo la batalla y era hora de cambiar".

Unos problemas que le llevaron a un centro de rehabilitación: "Fui allí durante seis semanas. El Everton fue increíble y me apoyó. Les estaré agradecido por siempre. Por ser tan honestos y comprensivos. No podía pedir nada más en un momento en que estaba tomando la decisión más importante de mi vida: hacer algo que tenía miedo de hacer. Estoy feliz de haberlo hecho".

"Hay un estigma a su alrededor y es algo que la gente no quiere hacer. Entrar en rehabilitación da miedo, pero nunca podría haber imaginado cuánto obtendría de eso", afirmó. Además, apuntó que es un problema más habitual de lo que se cree en el deporte rey: "Me volví adicto a las pastillas para dormir, es un problema que no solo tengo yo. Está dando vueltas más en el fútbol de lo que la gente se da cuenta".

