Dele Alli, desaparecido y dejado en evidencia: "Esperemos que no haya tenido un accidente..."

Lo de Dele Alli va camino de convertirse en una de las caídas del fútbol moderno. Solo tiene 26 años, pero lejos quedan ya sus mejores tiempo en las filas del Tottenham y de la selección de Inglaterra. Ahora vive el fútbol desde otro lado mucho menos mediático, en Turquía, aunque cuando su nombre vuelve a sonar no lo hace de manera positiva.

Dele Alli se marchó al Besiktas en agosto del año pasado, tras unos meses decepcionantes en el Everton. Del club inglés, por el que fichó tras perder el Tottenham la esperanza en él, pasó al equipo de Estambul cedido. Las polémicas siguen opacando su fútbol y no parece que las cosas vayan a terminar bien con su actual equipo.

Lo último fue el mensaje que dejó su entrenador, Senol Gunes, en rueda de prensa ante los medios de comunicación. El turco sorprendió cuando le preguntaron por Dele Alli y respondió que ni siquiera se había presentado al entrenamiento ese día. La forma en la que se expresó Gunes, evidenciando a su jugador, está dando que hablar.

[Polémica racista de Dele Alli: su broma pesada sobre el coronavirus grabando a un asiático]

"Dele Alli no vino esta vez al entrenamiento. Está lloviendo, debe ser por eso que no vino. Estamos tratando de contactarlo, pero no podemos comunicarnos con él por teléfono", dijo Gunes sobre la ausencia del inglés en la última sesión. "Esperemos que no haya tenido un accidente", añadió con frialdad sobre el que algún día fuera el mejor futbolista joven de la Premier League.

Sin defensa, el poco compromiso de Dele Alli ha terminado por hartar a su entrenador. Durante horas, fue un misterio lo que ocurría con el futbolista y su localización. Hasta que el media punta hizo acto de presencia en las redes sociales con un sobrio mensaje.

El mensaje de Dele Alli tras la declaración del entrenador del Besiktas

"Hola chicos, acaban de cargar mensajes, así que quiero aclarar algo. El club me dio permiso para asistir a una consulta médica. Mañana volveré al entrenamiento como es debido", dijo Dele Alli en su Instagram. Choque de versiones, por tanto, entre entrenador y jugador.

Polémicas fuera del campo y poco a destacar dentro de él, es el pobre bagaje que está dejando Alli en el Besiktas. Apenas ha participado en 13 de los 26 partidos disputados y no llega ni a la mitad de los minutos totales. En enero fue apartado y la cosa no hace más que ir a peor.

Gunes no es la primera vez que habla con rotundidad sobre Dele Alli: "Creo que no tiene un estado que merece jugar en el once. Su situación actual no cumplió con nuestras expectativas en términos de integridad del equipo. Evaluaremos su situación con el club", dijo. No hay futuro en Estambul parra el futbolista inglés.

Sigue los temas que te interesan