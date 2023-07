Dele Alli admite sus traumas: fue abusado, con ocho años vendía droga y su adicción a las pastillas

"Me da miedo hablar de ello, pero es el momento de hacerlo". Así comienza el futbolista inglés Dele Alli su relato en una de las entrevistas más desgarradoras y sinceras de un deportista profesional en los últimos tiempos. El actual jugador del Everton narra su infierno desde el momento en el que su carrera, que parecía destinada a llegar a lo más alto, empezó a caer en picado.

Dele Alli mantiene una emotiva charla con el exfutbolista Gary Neville. Quien fuera la gran promesa del Tottenham explica que a los 24 años pensó en su retirada del fútbol y recientemente ha pasado por rehabilitación para acabar con su peligrosa adicción a las pastillas para dormir.

Durante seis semanas, Alli estuvo internado en un centro para rehabilitarse. Siente que ha aprendido de todo esto y lanza un aviso a todos esos otros futbolistas que sufren su misma adicción, y les invita a dar el paso que dio él para acabar con el problema.

"Me volví adicto a las pastillas para dormir, es un problema que no solo tengo yo. Está dando vueltas más en el fútbol de lo que la gente se da cuenta", dice Dele Alli en la entrevista. "Es probablemente el momento adecuado para contárselo a la gente. Es difícil hablar de ello, ya que es bastante reciente y es algo que he ocultado durante mucho tiempo y de lo que tengo miedo de hablar", señala.

"Cuando regresé de Turquía -tras haber estado cedido en el Besiktas- volví y descubrí que necesitaba una operación. Estaba en un mal lugar mentalmente. Decidí ir a un centro de rehabilitación moderno que se ocupa de la adicción, la salud mental y el trauma. Sentí que era el momento para mí. No te pueden decir que vayas allí, tienes que tomar la decisión tú mismo", dice sobre el momento en el que dio el paso.

[Dele Alli, desaparecido y dejado en evidencia: "Esperemos que no haya tenido un accidente..."]

"Estaba en un ciclo negativo. Estaba confiando en cosas que me estaban haciendo daño. Me despertaba todos los días, ganaba la pelea y entraba a entrenar sonriendo, dispuesto a demostrar que era feliz. Pero por dentro estaba perdiendo la batalla y era hora de cambiar", añade.

Y ahí decidió rehabilitarse: "Así que fui allí durante seis semanas. El Everton fue increíble y me apoyó. Les estaré agradecido por siempre. Por ser tan honestos y comprensivos. No podía pedir nada más en un momento en que estaba tomando la decisión más importante de mi vida: hacer algo que tenía miedo de hacer. Estoy feliz de haberlo hecho. Hay un estigma a su alrededor y es algo que la gente no quiere hacer. Entrar en rehabilitación da miedo, pero nunca podría haber imaginado cuánto obtendría de eso".

Abusos y drogas en su infancia

En el proceso entendió que detrás de todo había también varios traumas de su infancia: "A los seis años, mi madre era alcohólica y fui abusado sexualmente por un amigo de ella. A los siete empecé a fumar. A los ocho empecé a traficar con drogas. Un adulto me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba con mi pelota de fútbol y debajo tenía las drogas", desvela sobre su difícil niñez.

A los doce años fue adoptado por una familia a la que define como "increíble". Empezó a jugar al fútbol y a los 16 estaba debutando como profesional en el primer equipo del MK Dons inglés. En febrero de 2015, cuando tenía 18, el Tottenham le fichó a cambio de 7 millones de euros.

"Me miraba en el espejo y me preguntaba si podía retirarme a los 24 años"

Manejar el éxito también le fue complicado. Pronto se le señaló como una estrella mundial, fue relacionado con equipos como el Real Madrid y en su cuenta bancaria no dejaban de entrar millones. Aquello le afectó a su rendimiento deportivo y empezó su bucle negativo: "Una mañana me desperté, tenía que ir a entrenar, era cuando Mourinho dejó de contar conmigo. Recuerdo que me miré en el espejo, quizás suena dramático, pero me miraba en el espejo y me preguntaba si podía retirarme a los 24 años".

Dele Alli siente que la vida le vuelve a dar una segunda oportunidad tras rehabilitarse. Ahora mira desde otro prisma a su pasado y ha superado su adicción a las pastillas. Tal es el cambio, que hace unos días fue el primero en incorporarse a la pretemporada del Everton. Un nuevo comienzo para la joya del fútbol inglés que terminó atrapada en la oscuridad.

Sigue los temas que te interesan