Samuel Eto'o recibe otro golpe desde Camerún: "¿Cómo puede alguien ser tan mezquino?"

Samuel Eto'o vuelve a estar en el centro de la polémica. Si recientemente se ha visto involucrado en un lío por la manutención de su hija, ahora las críticas le llegan desde su propio país. El inicio de la historia está en el pasado Mundial de Qatar 2022 cuando André Onana fue apartado de la selección de Camerún.

El portero se quedó fuera de la Copa del Mundo y entonces se habló de una presunta discusión entre el propio André Onana y el seleccionador Rigobert Song. Sin embargo, es ahora cuando se ha conocido que todo se debió a un problema personal de Samuel Eto'o con el guardameta del Inter de Milán.

Así lo ha confirmado Henry Njalla Quan durante la rueda de prensa de su dimisión como tercer vicepresidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT): "Eto'o tiene un problema de carácter no profesional con André Onana. Onana y Rigobert Song no tienen ningún problema. La convocatoria de Onana para la selección estuvo y está condicionada al presidente de la federación".

Rigobert Song y André Onana, durante un entrenamiento de Camerún Reuters

"Le pregunté formalmente por el futuro de nuestro portero en la selección, y me respondió que la carrera del chico está acabada, y que laque ¿cómo puede alguien ser tan mezquino? Quería deshacerse de él a toda costa carta que envió a su club, el Inter, era para deshacerse del chico, así", ha añadido Henry Njalla Quan.

Ataque contra Eto'o

Además, el ya exvicepresidente ha hablado de los emolumentos del que fuera delantero estrella del FC Barcelona: "Utilicé mi dinero de bolsillo para hacer donaciones a los futbolistas. Eto'o prometió no tocar su sueldo como presidente de la FECAFOOT, ¿dónde está esa promesa? Hoy, la FECAFOOT está endeudada en varias decenas de miles de millones de francos, ¿de quién es la culpa?".

"Ningún miembro de la asamblea general de la FECAFOOT propuso nunca ampliar el mandato del presidente de 4 a 7 años. Lo único que se discutió fue aumentar el número de mandatos del presidente de dos a tres mandatos de 4 años, como ocurre en la CAF y la FIFA. ¡Eto'o ha manipulado a todo un país!", ha continuado exponiendo.

También ha revelado el motivo de su renuncia: "Eto'o dio 1 millón de francos a un funcionario del fútbol para que me vigilara, y este hombre empezó a amenazar a mi familia. Me puse en contacto con el fiscal, que tomó medidas para garantizar mi seguridad. El Presidente Samuel Eto'o celebró una reunión con los demás miembros del comité ejecutivo en el hotel Starland, durante la cual dijo que ya no confiaba en mí porque hacía demasiadas preguntas".

"No me arrepiento de haber dimitido. Las cosas no iban como yo quería. En la región suroeste, di material a los clubes, a los jugadores y a los árbitros. Incluso di apoyo financiero a ciertos medios de comunicación, aunque hoy me insulten. He gastado unos 10 millones de francos", ha sentenciado Henry Njalla Quan.

