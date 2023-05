La incongruencia de Tebas: rechazo mundial por sus ataques a Vinicius y LaLiga es parte de Antiviolencia

Crisis reputacional en LaLiga. Los insultos racistas a Vinicius en Mestalla han provocado que medios internacionales como Washington Post, CNN, The Guardian o L'Équipe hayan informado de estos incidentes y analizado del grave problema que sufre el fútbol español. Además, múltiples mensajes desde las redes sociales han señalado a los patrocinadores de la competición tras la respuesta de Javier Tebas al jugador brasileño en Twitter.

Los ataques del presidente de LaLiga a la víctima en un caso de racismo ha provocado que hasta el gobierno brasileño y varias autoridades del país sudamericano hayan cargado contra Javier Tebas. Incluso el ejecutivo de Lula da Silva se está planteando utilizar el principio de extraterritorialidad para proteger a Vinicius tras los insultos racistas y la reprimenda pública del máximo dirigente de la patronal española.

La comunidad internacional al completo ha rechazado las formas en las que Tebas se expresó contra Vinicius. "Ya que los que deberían, no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo. Hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", afirmó el presidente de LaLiga.

El último en sumarse a esas críticas al máximo mandatario de la patronal ha sido Micah Richards, exjugador del Manchester City: "Tebas se ha intentado convertir en la víctima de todo esto. Es completamente vergonzoso su comunicado. Hace que me hierva la sangre y eso es parte del problema. No es solo un problema con el fútbol, es un problema que mucha gente vive en el día a día".

Por su parte, Rio Ferdinand contestó a Tebas de la siguiente forma: "¡Dimite ya! Repugnante, vergonzoso, tan fuera de onda que no puedo creer que a este tipo se le permita escribir sus propias publicaciones en las redes sociales". El alcalde de Río de Janeiro fue más allá e insultó directamente al presidente de LaLiga.

Lula da Silva, antes de la reunión del G7, afirmó: "No permitamos que el fascismo y el racismo se instalen en los estadios de fútbol". Ronaldo Nazario, Mbappé, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos, Casemiro... todos han mandado su mensaje de apoyo a Vinicius. Por otra parte, las críticas a LaLiga y al fútbol español se han extendido a lo largo y ancho del planeta.

Se da la circunstancia de que LaLiga forma parte de la Comisión Antiviolencia que debe tratar el caso. En el pleno existen dos puestos que son nombrados por el presidente del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las ligas profesionales, entre las que se encuentra la de fútbol. Además, en la comisión permanente hay dos personas en representación, respectivamente, de las Ligas profesionales de fútbol y baloncesto.

Antiviolencia reiteró este lunes su "absoluto rechazo" a los insultos racistas recibidos por Vinicius y anunció que propondrá "las correspondientes sanciones" tras analizar las imágenes del Valencia - Real Madrid. Por tanto, LaLiga sí que tendrá capacidad para sancionar el lamentable incidente racista que sufrió el jugador brasileño en el campo de Mestalla.

La próxima reunión de Antiviolencia será el próximo 5 de junio. Sin embargo, se da la incongruencia de que Tebas como presidente de LaLiga, una organización que es miembro de la Comisión, ha ejercido ya un juicio público atacando, con reprimenda incluida, a Vinicius.

¿Quién forma Antiviolencia?

El pleno está formado por 33 miembros y designados, según el artículo 7, de la siguiente forma:

a) Cuatro por el Ministro de Educación, Política Social y Deporte.

b) Cuatro por el Ministro del Interior.

c) Uno por el Ministro de Trabajo e Inmigración.

d) Uno por el Ministro de Sanidad y Consumo.

e) Un miembro de la carrera Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.

f) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, en representación de las comunidades autónomas, de entre los propuestos por las mismas.

g) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, en representación de las corporaciones locales, a propuesta de la Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación.

h) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, dos de ellos de entre los propuestos por las Federaciones Deportivas Españolas de Fútbol y Baloncesto, respectivamente, y otro miembro a propuesta del resto de las Federaciones deportivas españolas.

i) Dos por el Presidente del Consejo Superior de Deportes a propuesta de cada una de las ligas profesionales.

j) Dos por el Presidente del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las Asociaciones de deportistas donde exista competición profesional.

k) Tres por el Ministro del Interior entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de las competencias de la Comisión.

l) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de las competencias de la Comisión, entre los que se incluirán un representante de la Asociación de Prensa Deportiva y un representante de los colectivos arbitrales en que haya competición profesional.

m) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de competencias de la Comisión, de entre miembros de asociaciones de aficionados u organizaciones no gubernamentales entre cuyos fines esté la lucha contra la violencia, el racismo y la intolerancia, así como la defensa de los valores éticos que encarna el deporte, a propuesta del Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Por su parte, la Comisión Permanente de Antiviolencia es un órgano ejecutivo del Pleno que actúa por delegación del mismo y está formada por los siguientes miembros, según el artículo 8:

a) Dos funcionarios designados en representación del Consejo Superior de Deportes, una de las cuales desempeñará el Secretariado de la Comisión.

b) Dos funcionarios designados en representación del Ministerio del Interior.

c) Dos funcionarios designados en representación de la Secretaría de Estado de Seguridad, entre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, respectivamente.

d) Una persona en representación de la Real Federación Española de Fútbol.

e) Dos personas en representación, respectivamente, de las Ligas profesionales de fútbol y baloncesto.

f) Una persona en representación de las Comunidades Autónomas.

g) Un miembro de la carrera Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.

