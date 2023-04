Xavi declara la guerra al Sol: "Por más memes que me hagan, no pararé hasta que haya una norma"

A Xavi Hernández no le molesta que durante la última semana se haya hablado de su crítica al césped del Coliseum, estadio del Getafe, y jugar bajo el Sol. El técnico del FC Barcelona insiste en su discurso, tal y como lo reflejó en la rueda de prensa de este sábado celebrada en la víspera del partido contra el Atlético de Madrid.

Tras el empate contra el equipo azulón, Xavi excusó el flojo rendimiento de su equipo por las condiciones en las que jugaron: "No estamos acostumbrados a jugar con sol", dijo tras aquel partido. Sus críticas fueron dirigidas por el estado del césped. La respuesta de Quique Sánchez Flores, técnico del Getafe, fue contundente: "¿Qué le recomiendo? Nivea, after-sun... No sé".

Ante la repercusión generada, a Xavi le volvieron a preguntar sobre este asunto en la comparecencia de este sábado y se mostró aún más duro. Aprovechó la polémica para dar un alegato sobre las condiciones en las que deberían estar los campos de fútbol de primer nivel y lo comparó con las normas que se siguen en otros deportes.

"A mí se me critica por todo. No me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta", empezó diciendo Xavi. "El campo seco no nos beneficia, a nosotros y al espectáculo. La pregunta es para Quique ¿Por qué no regó el campo? ¿Por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud por la superficie. En todos los deportes la hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tira y está mojado, se pasa la mopa. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos... ¿A quién beneficia eso?", añadió.

Visiblemente molesto, siguió: "No me voy a callar. Normal que la juventud no vea los partidos enteros. Podíamos haber empatado igual. No es cuestión de resultado. Lo digo también cuando gano. Vamos a cuidar esto. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo. Si jugamos con sol, se seca el césped. No voy a parar".

Mala racha del Barça

En el resto de la rueda de prensa, a Xavi también le preguntaron por la batalla contra el Atleti. Los azulgrana llevan dos jornadas de Liga sin ganar (más el choque de Copa contra el Real Madrid) y los rojiblancos amenazan con alargar una mala racha que, incluso, podría abrir La Liga: "Llevamos sin ganar dos en Liga. La Copa es otra competición. Estamos extramotivados. Nos va LaLiga. Tenemos que decir 'estamos aquí'. Tenemos que mostrar nuestra identidad. Llevamos dos o tres partidos sin estar al nivel que queremos", dijo.

Sobre cómo salir del mal momento, expresó: "El mensaje es claro. Volver a ser reconocibles, no perder tantas pelotas. Volver a tener identidad. Generar muchas más cosas en ataque. Tirar la línea defensiva alta. Hemos bajado el nivel y tenemos que volver a subirlo".

La Liga, en juego

El del Atleti es, probablemente, el partido más difícil que le queda al Barça en las nueve jornadas restantes de Liga: "Ganar sería un golpe en la mesa, pero cada partido ya lo es. Son nueve finales. Si ganamos este domingo, el Atlético ya tendría muy pocas opciones de conseguir el título. Eliminaríamos un rival por esta Liga".

Pero la presión es máxima, ya que no ganar esta Liga, con la diferencia de puntos actual, sería toda una catástrofe: "Tenemos que ganar mañana. Perder esta Liga sería de todo menos culpa de los demás. Sería culpa nuestra".

Xavi Hernández, en un partido del FC Barcelona de la temporada 2022/2023 Reuters

Xavi se reencuentra con Simeone, aunque el tono se ha rebajado entre ambos tras algunas ruedas de prensas tensas. Al técnico catalán le preguntaron qué libro regalaría al Cholo por Sant Jordi y dijo: "No sé. Difícil. Aunque no lo parezca, porque tenemos ideas diferentes, tengo mucha admiración por el Cholo. Ahora sé lo que es entrenar a un grande. Lo que hace es tremendo. Le tengo una admiración sincera".

Por último, respondió sobre la reunión Laporta-Ceferin por el 'caso Negreira': "Hablo a menudo con él [con Laporta]. Me ha dicho que está todo OK y que no hay ninguna preocupación. Estamos sólo centrados en nuestro trabajo. Estoy tranquilo".

