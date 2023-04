El sol y la luna desmontan la última excusa de Xavi: el Barça pierde más de noche que de día

"Nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol. Sin ánimo de que suene otra vez a excusa, estamos acostumbrados a jugar más de noche, eso es una evidencia". Con estas palabras se despachó Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior al partido en el que su equipo no pudo pasar del empate sin goles contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

Aquella respuesta revolucionó el gallinero de una forma impresionante por dos razones. Una, por lo inverosímil de la afirmación al tratarse de un deporte al aire libre como el fútbol. La segunda, por quién emitía la afirmación, un hombre reincidente en las excusas como Xavi Hernández cuando las cosas no salen según lo previsto.

En muchas otras ocasiones, incluso en su anterior etapa como futbolista, el actual entrenador del Barça ha sido uno de los sospechosos habituales al hablar del estado del césped cuando las cosas no le iban bien a su equipo. También se quejó de ello en Getafe, algo que entraba dentro de lo esperado, pero lo que descolocó a todos fue su atrevimiento al hablar del sol como una causa para no haber ganado.

Xavi Hernández, en el banquillo del Camp Nou durante El Clásico de las semifinales de la Copa del Rey 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Posteriormente, Quique Sánchez Flores, el entrenador del Getafe, respondió con sorna e incluso algo de burla al mensaje que había lanzado antes Xavi. "¿Qué le recomiendo? Nivea, after sun... no sé", llegó a decir el preparador azulón. También comentó que el terreno de juego estaba "magnífico" y que "no jugaron en el albero ni en tierra" como para quejarse de aquella manera del césped.

El Fútbol Club Barcelona está más acostumbrado a jugar en horarios nocturnos que a primera hora de la tarde, eso es cierto, pero los números desmontan la excusa a la que se agarró su entrenador el fin de semana pasado. Los culés han perdido mucho más jugando sin luz natural que con ella. De hecho, mientras el sol estaba presente y brillando en todo lo alto el Barça sólo ha caído en un único encuentro, el que disputó en la primera vuelta de La Liga en el Santiago Bernabéu.

Los números hablan

El césped sí que es un hándicap que los equipos de fútbol utilizan a su favor cuando juegan como locales. Siempre dentro de lo estipulado por el reglamento, cada uno lo deja más alto o lo corta más, o bien lo riega abundantemente o prefiere que esté más seco para que el balón corra menos. Son pequeñas armas que llevan utilizándose años y que muchas veces pasan desapercibidas, aunque en ocasiones influyen en el juego que luego se desarrolla sobre el verde.

Sin embargo, el sol es todavía un elemento natural que no se puede manejar al antojo de nadie. El astro da luz y calor a partes iguales para los dos equipos e influye de la misma manera en cada uno de los 22 futbolistas que se encuentran sobre el terreno de juego. Por eso llamó tanto la atención la manera que tuvo Xavi Hernández de justificar un nuevo partido gris de su equipo.

Las estadísticas, de hecho, desmontan la teoría del entrenador del Barça y los registros dicen que casi la totalidad de las derrotas sufridas por su equipo en esta temporada han llegado en partidos que se han llegado a jugar sin luz natural. El horario nocturno le ha jugado malas pasadas a los culés, especialmente en Europa, ya que en esta franja fue apeado primero de la Champions League y posteriormente también de la Europa League.

El Fútbol Club Barcelona tan sólo ha perdido 7 partidos en lo que va de curso, pero 6 de estas derrotas se produjeron jugando con luz artificial, ese horario que tanto echaron de menos los culés el pasado fin de semana. Y hay más aún, ya que en el horario de día, en los encuentros jugados por el Barça a plena luz del día, tan sólo ha encajado 1 derrota de 6 posibles. Es decir, que no se lleva tan mal con el sol.

Sólo una derrota de día

La única vez que el Barcelona ha llegado a perder esta temporada con luz natural se dio al inicio del curso. En una de las primeras jornadas de La Liga visitó al Real Madrid en un partido programado para las 16:15 horas de la tarde, y es cierto que en aquella ocasión se le dio realmente mal. Los blancos fueron muy superiores y pasaron por encima de un Barça que pudo maquillar el resultado pese a caer por 3-1.

El balance de los azulgrana al margen de esta derrota es de 3 victorias y 2 empates cuando juega a primera hora de la tarde. Jugando a las 16:15 horas a plena luz del día, los de Xavi Hernández ganaron al Elche (3-0), al Girona (0-1) y al Valencia (1-0), puntos muy importantes en la pelea por la consecución del título de Liga. El pasado fin de semana empataron contra el Getafe y tampoco pudieron pasar del empate ante el Espanyol en un choque que comenzó a las 14:00 horas del 31 de diciembre.

Xavi Hernández recibe la tarjeta amarilla de Martínez Munuera por protestar. REUTERS

Eso sí, al menos en lo que resta de temporada el Barça tendrá que jugar un partido más en el horario de las 16:15 horas que tan poco le gusta. Será de forma inmediata, porque este fin de semana recibe en el Camp Nou a un Atlético de Madrid que está enrachado y que amenaza con asaltar el coliseo culé.

Lo peor, de noche

Pese a que Xavi Hernández ya se encargó de dejar claro que su horario preferido no es el de primera hora de la tarde al no estar acostumbrados a jugar en él, lo cierto es que las grandes desgracias del Barça han llegado este año jugando 'a oscuras'. Los grandes batacazos continentales tanto en Champions League como en Europa League se dieron de noche, y de las 7 derrotas que acumulan los culés en la actualidad 6 de ellas se han producido a última hora del día.

La primera derrota nocturna llegó el 13 de septiembre en Champions League. El Bayern de Múnich se impuso en Alemania por 2-0, y poco después llegó otro batacazo europeo tras perder ante el Inter de Milán por 1-0 en San Siro el 4 de octubre. El único resultado adverso durante las horas de luz natural se produjo en el Santiago Bernabéu.

El Bayern de Múnich asaltó el Camp Nou de forma clara y humillante la noche del 26 de octubre y dejó prácticamente fuera de la Champions al Barça en lo que fue la tercera derrota en esta competición. Otra más llegó en la Europa League la noche en la que los de Xavi también quedaron apeados de esta competición ante el Manchester United en Old Trafford (2-1).

La derrota en Almería se produjo en un horario intermedio (18:30 horas), con el partido disputándose mucho tiempo ya con luz artificial, mientras que la derrota en El Clásico de la Copa del Rey ante el Real Madrid (0-4) en el Camp Nou de nuevo fue en una noche cerrada.

