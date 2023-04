Escándalo en la Liga F por un supuesto caso de acoso: el entrenador del Alhama, señalado por vejaciones

La Liga F se estaría viendo relacionada con un gravísimo episodio producido dentro de las filas del Alhama. El conjunto murciano, a través de su entrenador Randri García, se habría visto afectado por un caso de acoso, insultos machistas y reiteradas faltas de respeto a sus jugadoras, tal y como han avanzado 'El Periódico' y 'Mundo Deportivo'.

El gravísimo problema ha alcanzado su momento de mayor tensión cuando su técnico envió una foto de contenido sexual a todas las jugadoras del equipo, incluyendo a una que todavía no ha cumplido la mayoría de edad. Una situación que ha provocado el hartazgo de la plantilla y que ha sido la gota que ha colmado el vaso en las futbolistas. Muchas de ellas llevan sufriendo esta situación durante bastante tiempo, según informan los citados medios.

La plantilla del Alhama, equipo de la Primera División Femenina, habría soportado en reiteradas ocasiones mensajes de índole machista o vejatorios por parte de su entrenador. Unas palabras del técnico que atacaban la sexualidad o se refería al estado físico de algunas de ellas, llegándolas a calificar de "gordas"o utilizando expresiones como "no sirves para estar en Primera" o "lesbianas".

También se habrían producido otros episodios, como el reírse de ellas o entrar sin avisar a los vestuarios. Una polémica situación que ha provocado que las jugadoras hayan informado a los rotativos de lo sucedido. Un gravísimo problema que las jugadoras ya han dado a conocer a uno de los sindicatos de la Liga F.

"No tenemos notificación ninguna de esta situación. No nos ha llegado nada. Por parte del club, no tenemos ninguna información de esta noticia", ha sido la respuesta del Alhama tras ponerse en contacto El Periódico con ellos.

Último año de contrato

Randri García afronta su último año de contrato con el conjunto murciano tras llegar al cargo desde 2018. Desde que aterrizase en el club, el técnico lideró el proyecto para ascender a la Liga F, consiguiéndolo la pasada temporada tras redondear un gran año.

Sin embargo, la situación del cuadro murciano es muy complicada tanto en lo institucional, tras las informaciones publicadas, como en lo deportivo. Se encuentra en los puestos de descenso, ya que son penúltimas tras sumar 18 puntos en 25 partidos. Se encuentran a dos de la salvación, marcada por el Villarreal, y están en serio peligro de bajar a la Segunda División.

Sigue los temas que te interesan