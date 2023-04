El Bayern sale en defensa de Upamecano: recibió insultas racistas tras su actuación frente al City

El Bayern de Múnich cayó duramente derrotado frente al Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto bávaro se vio sorprendido por el cuadro de Pep Guardiola, que desarboló durante todo el encuentro a su defensa. El resultado de 3-0 se quedó incluso corto para lo visto sobre el terreno de juego del Etihad Stadium.

La desastrosa imagen del Bayern tuvo varios señalados. La nula capacidad defensiva mermó casi cualquier opción de estar presente en la siguiente ronda, siendo Dayot Upamecano uno de los peores sobre el césped. El centro del equipo alemán no tuvo su noche y se vio superado por Erling Haaland, Bernardo Silva, Jack Grealish y compañía.

Sus errores fueron objeto de burlas de los aficionados del Bayern, que se mostraron muy enfadados por lo ocurrido frente al Manchester City. Sin embargo, algunos de ellos traspasaron ciertas líneas y dedicaron una serie de insultos racistas al central. Muchos de ellos dejaron desagradables comentarios a través de las redes sociales.

Una situación que ha obligado al Bayern de Múnich a reaccionar y a mostrar su apoyo total a su futbolista. El conjunto bávaro realizó un comentario en el Instagram de Upamecano, en su última publicación y donde se habían concentrado gran cantidad de los ataques contra él. "Todos nosotros en el Bayern condenamos el racismo en los términos más enérgicos posibles. Todo el club está contigo, 'Upa'", declaraba el club en las redes sociales del jugador.

Además, una autoridad dentro del club como es Hassan Salihamidžić, director deportivo de la entidad, también salió en su defensa. El dirigente mostró todo su apoyo y compresión para Upamecano. "Sucede en el fútbol. No hay nada que lo condene porque era un jugador muy importante y ha estado en la cima de su forma en las últimas semanas. Es el más enfadado consigo mismo. Vamos a hablar de eso, pero él sabe que puede pasar en el fútbol", recalcó tras el partido.

Upamecano, en un duelo con Haaland. REUTERS

Terremoto en el club

La dura derrota del Bayern ha puesto en duda las decisiones de la cúpula en las últimas semanas. El despido fulminante de Julian Naggelsmann causó estupor en la entidad alemana y no sentó bien a alguno de sus jugadores. Algo que dejó entrever todo un estandarte como Muller tras la derrota sufrida.

"Mejor preguntáis a Hassan. No voy a hacer comentarios al respecto. El debate es un poco explosivo", declaró tras perder contra el City tras ser preguntado por Tuchel, nuevo entrenador del Bayern, y los comentarios generados en torno a su decisión.

"Todos estamos decepcionados. Nos imaginábamos algo bastante diferente a lo ocurrido", remarcó Kahn durante su intervención frente a todo el equipo tras la dura derrota sufrida. "Pero aún nos queda el partido de vuelta. La cosa no pinta demasiado bien, pero he vivido cosas increíbles en esto del fútbol. Tenemos el deber de darlo todo en la vuelta. Intentarlo todo y demostrar a nuestros aficionados que no sentimos tal decepción como para rendirnos ahora, sino que volveremos a intentar darlo todo en el segundo partido", sentenció en unas declaraciones reproducidas por el club.

