Koeman: "No fue bueno que la Junta del Barça no dejara seguir a Messi"

El Camp Nou clama por Leo Messi, mientras que cierto sector de la grada del Parque de los Príncipes le da la espalda. Con la continuidad del argentino en duda en el Paris Saint-Germain, regresan los rumores sobre si podrá volver al FC Barcelona este mismo verano.

Sobre él ha hablado Ronald Koeman, durante la presentación del torneo de golf que organiza, con la colaboración de la Cruyff Foundation. En rueda de prensa, el entrenador neerlandés ha explicado que la salida del futbolista del Barça fue "un día malísimo" y que el Barcelona es "donde tiene que estar".

Aunque también ha dado un tirón de orejas a la directiva culé: "Messi es el mejor jugador del mundo. El que pueda tenerle va a ser más fuerte. Viví de cerca su marcha del Barça y fue un día malísimo. Me extraña verle con otra camiseta todavía. El Barça es su casa, donde tiene que estar".

Messi, pensativo, durante un partido con el PSG. REUTERS

"No fue bueno que la Junta no le dejara seguir. No sé qué piensa Leo y cómo está el tema. Y si es posible porque sé que el Barça tiene sus problemas. Fue una lástima que se fuera, pero tiene que estar aquí", ha agregado el técnico sobre el 'culebrón Messi' durante la presentación de la Koeman Cup.

Además, Ronald Koeman también se ha referido a Xavi Hernández: "Casi seguro el Barça va a ganar La Liga. Por lo tanto, sí habrá mejorado lo que hice. Pero cada uno estuvo en su momento y el momento del club es distinto al que yo estuve. La plantilla ha mejorado mucho respecto hace dos años, pero ha hecho las cosas bien".

"Cada entrenador puede influir en cosas, pero depende de los jugadores. El otro día había cuatro jugadores lesionados en la grada, pero había jugadores buenos en el campo o en el banquillo como Jordi Alba, que para mí es el mejor lateral de España", ha destacado el exfutbolista azulgrana.

Tampoco se ha olvidado de Joan Laporta, aunque hacia el actual presidente del Barça no estuvo tan cercano con sus palabras: "Me costaría tomarme un café con Laporta, pero tampoco hay que hablar del pasado. Ya he dicho varias veces lo que pensaba. Me hizo daño, claro, pero el daño pasa con el tiempo".

Aún tuvo tiempo de hablar de un nombre propio más ante la prensa: de Frenkie de Jong. "Viajó después de lesionarse contra el Real Madrid. Mandamos a los doctores a hacer pruebas y no estaba bien. Seguramente dentro de poco pueda jugar, pero estaba lesionado. Hay que pensar también en los clubes", ha afirmado.

Caso Negreira

El tema que no pudo evitar Koeman fue el famoso 'caso Negreira': "Esto afecta mucho a la imagen del club. Hay muchas cosas que afectan al club. Si hablamos de la imagen del Barça, noto que la gente piensa diferente en Países Bajos. Ha perdido imagen. Estas cosas no ayudan al club. No sé qué ha pasado, no sé si hay, pero va en contra de la imagen del club y del Barça".

