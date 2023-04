El futuro de Messi, una batalla sobre el tablero: de los guiños del Barça a la lluvia de millones saudíes

Leo Messi es una de las mayores estrellas del fútbol mundial. Nadie duda de eso y todos saben de la calidad que rezuma de su bota izquierda cada vez que coge el balón sobre el terreno de juego. A sus 35 años, aunque cumplirá 36 en el próximo 24 de junio, hay una fecha que marca el devenir de su futuro. Y un abanico se abre delante de él, más aún cuando parece que su continuidad en el París Saint-Germain se antoja cada día más complicada.

El '10' de la Albiceleste comienza a hacerse preguntas sobre su futuro. El próximo 3 de junio se acaba su contrato con el conjunto parisino y lo que parecía una unión destinada al éxito se ha convertido en el fracaso de un proyecto. Fruto de ello, las opciones de Messi de continuar en la capital de Francia parecen desvanecerse cada vez más rápido. Y no sólo por él, pues el PSG también cuenta con una serie de problemas internos que harían casi imposible firmar otro contrato con el astro argentino.

A Leo Messi se le abre ahora la opción de poder decidir libremente sobre su futuro. Es libre a partir de julio y no estará sometido a cláusula alguna para poder negociar. Al acecho esperan ya algunos equipos, deseosos de contar con uno de los mejores jugadores del mundo en sus filas. Sin embargo, la lista se reduce a unos pocos, a aquellos que pueden pagar las cifras entre las que se mueve el jugador rosarino.

Sobre el papel hay dos opciones que se destapan por encima de las demás. El FC Barcelona y Arabia Saudí han tomado la cabeza de carrera y no parecen querer nadie les cace. A pesar de ello, hay otros pretendientes que esperan agazapados, por si la liebre pudiese saltar de su madriguera, como es el caso de Estados Unidos y la MLS, aunque tampoco se debe de olvidar al propio PSG.

Lo único que es cierto es que Messi dispone una libertad absoluta de volver a la que fue su casa, desde donde se le han lanzado una cantidad de guiños constantes durante los últimos días, continuar con el proyecto del PSG o emprender un nuevo rumbo fuera del fútbol europeo como ha hecho Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí.

Guiños culés constantes

El FC Barcelona sueña con traer a Leo Messi de regreso. Tras su traumática salida la pasada temporada del club que le vio crecer, el argentino emprendió un viaje que siempre pareció tener fecha de vuelta. Y desde la entidad presidida por Joan Laporta ya han reconocido que trabajan en su regreso, una confirmación de lo que era un secreto a voces.

A pesar de los problemas económicos que azotan a la entidad culé, ya se trabaja para traer de vuelta al mejor jugador que ha pasado por las filas del club. Varios de los nombres más autorizados han hablado sobre un posible regreso. Y no son unos cualesquiera, ya que entre ellos están Mateu Alemany, Rafa Yuste o Xavi Hernández.

"Estamos centrados en La Liga y la Copa que son nuestra prioridad. No hablaremos de rumores que nos puedan desconcentrar aunque cuando se cita a Messi todos nos tenemos que poner firmes porque es el ídolo de la afición. Es jugador del PSG y es algo que respetamos mucho. En cuanto al futuro, nunca se sabe", explicó Mateu Alemany, director deportivo del FC Barcelona.

"Sabe Leo y su familia el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no sólo a nivel deportivo. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos", declaró Rafa Yuste, reconociendo que hay un pequeño hilo del que tirar.

Esas palabras han emocionado al Camp Nou. La afición del Barça dedicó unos cánticos para el regreso de Messi al Barça en El Clásico frente al Real Madrid. Una demostración de que se empieza a creer en la vuelta del argentino, aunque sin duda alguna no será nada fácil.

Lo primero, es que el conjunto culé apenas dispone de margen económico para cristalizar una operación de estas magnitudes. Esto obligaría a Leo Messi a realizarse una más que sustancial rebaja en su contrato si quiere volver a vestir la camiseta azulgrana. La Junta Directiva de Joan Laporta no está condiciones de ofrecerlo que cobra en el PSG, pero si consiguen deshacerse de otros jugadores sí que estarían dispuestos a firmarle de nuevo, algo que ya han confirmado con sus palabras.

Arabia Saudí y sus millones

Sin duda alguna, la oferta más jugosa económicamente para Leo Messi procede desde Arabia Saudí. El poderío del país del golfo Pérsico es infinito y estaría dispuesto a hacerle de oro. Una operación muy similar a la de Cristiano Ronaldo, que firmó por el Al Nassr por una cantidad cercana a los 300 millones de euros por temporada.

Sin embargo, eso se quedaría corto ante la mareante oferta que le habrían presentado sobre la mesa a Messi. Un montante de 400 millones por temporada. Un sueldazo que habría llegado por parte del Al Hilal, el máximo rival del Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Sería la reedición de una de las rivales más históricas del fútbol.

Lo cierto es que a Messi parece no disgustarle la oferta, pero todavía sigue queriendo exprimir su fútbol en Europa, por lo que quedaría apartada para un futuro. No obstante, el poderío de Arabia Saudí podría convencer al argentino tal y como hizo como el portugués.

MLS o PSG

Los otros dos pretendientes que aparecen en la ecuación son el PSG, su actual equipo, o la MLS. Los problemas internos del conjunto parisino parecen dificultar su continuidad, aunque están dispuestos a que continúe luciendo sus colores en el Parque de los Príncipes siempre y cuando se rebaje sus pretensiones económicas.

La ficha de Leo Messi parece ser el principal motivo de discusión en París. Con el fair-play financiero ahogando la entidad de Nasser Al-Khelaïfi, se necesitaría una gran rebaja salarial del astro argentino para poder continuar contando con él en sus filas. Además, el fracaso en Europa y las continuas dudas que surgen en el equipo, ya que Mbappé parece llamado a cargar con todo el peso y no él, azotan a la entidad.

La MLS ha sido otras de las opciones que han aparecido en el horizonte de Messi. La liga americana no está exenta de millones, pero tampoco puede acoger al argentino a pesar de que llegue con la carta de libertad bajo el brazo. El más interesado en él ha sido el Inter de Miami, pero la franquicia no tiene espacio para él.

Aún así, según han informado diversos medios, se ha filtrado una idea revolucionaria para acoger al futbolista argentino en su seno. Por dicho motivo, las franquicias estadounidenses estarían dispuestas a hacer un esfuerzo por él y pagar cada una parte de su salario.

Esto provocaría un efecto dominó, pues Miami podría contar Messi en sus filas y los demás equipos se verían beneficiados por el impacto económico que generaría el jugador en la liga. Además, sería un aliciente para vender los derechos televisivos de la competición por mucho más dinero de lo que reciben actualmente.

