Nico Williams, tras el brutal acoso sufrido en las redes: "No deseo a nadie que le pase lo mismo"

Nico Williams decidió de forma drástica cerrar hace unos días sus perfiles en todas las redes sociales. El delantero del Athletic Club e internacional con España, vivió una dura campaña de acoso después del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el que su equipo cayó eliminado ante Osasuna.

El conjunto vasco se quedó sin obtener el pase a la gran final al no poder pasar del empate, y en aquel encuentro Nico Williams gozó de varias ocasiones claras para poder haber marcado para el Athletic. Sin embargo, todas ellas se fueron al limbo y los leones no pudieron cerrar la remontada en San Mamés para seguir avanzando hasta el último escalón en el torneo del KO.

Pese a que durante el partido Nico Williams recibió el apoyo incondicional de la afición y la hinchada rojiblanca coreó su nombre en varias ocasiones, en las redes sociales el delantero vivió una situación completamente opuesta. Amparados en el anonimato, muchos usuarios la tomaron con el joven futbolista del Athletic y emprendieron una campaña de insultos y de amenazas que llevaron al jugador a cerrar definitivamente sus perfiles. Un ambiente tóxico, el de las redes, que nada tuvo que ver con el real vivido en San Mamés.

[Nico Williams borra sus redes sociales por el acoso tras la eliminación del Athletic en Copa del Rey]

Ahora Nico ha hablado para el canal de televisión DAZN sobre este desagradable episodio vivido para confesar lo mal que lo pasó en aquellos momentos: "La afición me ha coreado en estos días y he sentido mucho su apoyo. Estaba un poco mal, no deseo a nadie que le pase lo mismo que a mí y espero que no sigan pasando estas cosas. Somos seres humanos y podemos fallar. Se notaba que el estadio estaba a rebosar y que había ganas de alcanzar la final, pero yo era el primero que quería lograrlo", comentó.

Su futuro

El joven futbolista del Athletic Club tan sólo tiene 20 años y le resta toda su vida deportiva por delante. Por eso, fue preguntado por su futuro, y el delantero habló del vínculo que tiene con su actual equipo aunque dejó alguna duda al respecto: "Tengo un sentimiento muy fuerte por el Athletic y para mí lo es todo. De todos modos, llevo solo una temporada teniendo más minutos y todavía no sé qué quiero hacer con mi vida", sentenció.

Después de los malos días que pasó tras el partido de Copa del Rey ante Osasuna, el delantero del Athletic se reivindicó el pasado fin de semana en el encuentro que jugó su equipo ante el Espanyol. En el RCD Stadium, Williams anotó uno de los dos goles con los que los leones vencieron en Barcelona para llevarse tres puntos fundamentales en su pelea por entrar en los puestos europeos.

Los jugadores del Athletic Club Daniel Vivian y Nico Williams felicitan a Raúl García su gol en la Copa del Rey 2022/2023 EFE

Nico Williams suma ya 8 goles a lo largo de este curso en los 34 partidos que ha disputado hasta el momento. El delantero acumula más de 2.500 minutos sobre el terreno de juego, por lo que está siendo una pieza fundamental para Ernesto Valverde en este curso.

Sigue los temas que te interesan