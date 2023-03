La Justicia avala la ilegalidad del Reglamento Audiovisual de LaLiga y de las sanciones al Madrid

Los pasados días 13 y 22 de marzo LaLiga publicó sendas notas informativas en las que se congratulaba del resultado de dos sentencias dictadas a su favor sobre el Reglamento para la Retransmisión Televisiva y las sanciones impuestas al Real Madrid. Sin embargo, la realidad del proceso judicial sobre este asunto es otra.

Cinco Juzgados Centrales de lo Contencioso - Administrativo (los números 1, 2, 3, 6 y 10) han dictado siete sentencias favorables al Real Madrid, anulando así las sanciones que le habían sido impuestas por LaLiga. De hecho, cinco de ellas ya son firmes. Mientras, la patronal de Javier Tebas cuenta con menos juzgados que hayan fallado a su favor, cuatro, y sólo tres sentencias firmes que le han dado la razón.

El Reglamento Audiovisual de LaLiga fue impuesto de manera obligatoria por la patronal del fútbol español. El Real Madrid mantiene que LaLiga ha usurpado sus derechos individuales y que le ha sancionado ilegítimamente. Esta aprobación del Reglamento fue recurrida por el club madrileño y está pendiente de resolución final por la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las entrevistas, la posición del estadio en la que se realizan, el espacio de los paneles publicitarios y otros asuntos sobre las retransmisiones de televisión son los que vienen detallados en el Reglamento Audiovisual impuesto a los clubes. Los grandes ejes del mismo serían las infraestructuras, los elementos publicitarios, los contenidos y los protocolos.

Mientras tanto, el Real Madrid ha recurrido ante la Justicia las distintas sanciones que LaLiga le ha ido imponiendo en todo este tiempo por aplicación del mismo. Sin embargo, no informó en sus notas de la realidad y complejidad de todo el proceso. Asimismo, ocultó que, de momento, la Justicia avala por mayoría la ilegalidad del Reglamento para la Retransmisión Televisiva y las sanciones impuestas por su incumplimiento.

En una de las sentencias, la del Juzgado Central de lo Contencioso - Administrativo número 3, el órgano judicial acordó elevar al superior, la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional, la ilegalidad del Reglamento. Esto se llevará a cabo una vez que la misma adquiera firmeza al haber sido recurrida por LaLiga.

En el resto de las sentencias se acordó que no era necesario, ya que la impugnación del Reglamento ya estaba en manos de la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional.

Por tanto, la información proporcionada por LaLiga en sus comunicados no representa la realidad. De hecho, en seis de esas resoluciones judiciales que la patronal de Javier Tebas vendió como favorables, no se entró a valorar la ilegalidad del Reglamento ya que no fueron admitidas por los juzgados bajo una supuesta falta de legitimación del Real Madrid. En otras tres, de las 16 que decía LaLiga a su favor, los juzgados alegaron que no podían pronunciarse a ese respecto al haber sido recurrido el Reglamento ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional.

Existen precedentes en casos idénticos a los anteriores en los que la Audiencia Nacional dio la razón al Real Madrid, señalando su correcta legitimación y la inexistencia de litispendencia alegada por LaLiga. Por tanto, parece seguro que esto sucederá de nuevo.

