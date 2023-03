LaLiga ante el colapso económico: Dazn y CVC barajan romper sus contratos con Javier Tebas

El fútbol español se encuentra en una situación límite. Dazn y CVC estudian romper sus contratos con LaLiga por problemas económicos y legales. Javier Tebas se encuentra de esta forma ante su momento más delicado desde que llegara a la presidencia de la patronal en el año 2013.

Dazn no ha logrado rentabilizar hasta el momento la inversión de 470 millones de euros que paga por temporada a LaLiga por emitir cinco partidos de cada jornada. Telefónica, eso sí, le paga a la OTT unos 280 millones de euros por incluir el canal en su oferta de televisión y poder emitir así la jornada al completo en Movistar Plus+.

Según han confirmado diferentes fuentes del sector a EL ESPAÑOL, Dazn ha tenido problemas económicos para cumplir el calendario de pagos con LaLiga durante los últimos meses. Esta situación ha llevado al grupo a barajar la opción de romper en un futuro próximo su contrato con LaLiga. Dazn tiene que hacer frente a un desembolso de 2.350 millones de euros hasta 2027 con la patronal presidida por Javier Tebas.

Por otro lado, CVC se plantea abandonar a LaLiga una vez que la Ley del Deporte aprobada en diciembre de 2022 no garantizó la seguridad legal del acuerdo firmado. Este martes día 7 de marzo ha tenido lugar en la Audiencia Provincial la última vista por las medidas cautelares pedidas por Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club. La decisión se conocerá en las próximas horas o días.

CVC ha inyectado ya unos 1.000 millones de euros a los clubes de los casi 2.000 que tiene que aportar por el 10% de los derechos de televisión durante 50 años. Casi 500 millones de los restantes se deberían pagar en junio de este 2023, mientras que el último pago se realizará en el mismo mes de 2024.

Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes autorizadas tanto del mundo económico como deportivo, el fondo de inversión tiene dudas sobre el acuerdo realizado con LaLiga. Los motivos son que Javier Tebas no logró que el FC Barcelona se uniera y que tanto el club catalán como Real Madrid, Athletic y Real Federación Española de Fútbol hayan denunciado tanto a CVC como LaLiga por una operación que consideran ilegal.

Estos tres clubes presentaron al resto de entidades una alternativa económica mejor. El llamado Proyecto Sostenible consistía en un crédito de 881 millones a las entidades con un interés en torno al 2,3% a devolver en 25 años. Estas cifras contrastan con el mayor de interés (un 6%) y los 50 años por el 10% de los derechos de televisión que terminaron firmando 38 clubes con CVC, tal y como quería Tebas.

Además, con la fórmula de Proyecto Sostenible no se desprendían de los derechos de TV y se cumplía con el RD 5/2015 que ha provocado que el acuerdo entre LaLiga y CVC haya sido llevado a los tribunales por Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Federación.

CVC se aseguró unas cláusulas de salida hasta junio de 2024. Tanto como si la Justicia declara ilegal el acuerdo con LaLiga como si no, el fondo dirigido por Javier de Jaime puede romper el contrato y pedir a los clubes que devuelvan el dinero desembolsado a un interés del 6%. Esta situación provocaría que la mayoría de los 38 clubes que firmaron con CVC entraran en una grave situación financiera. CVC, al ser consultado por este periódico sobre este asunto, no ha querido "ni confirmar ni desmentir" la información y simplemente se ha limitado a "no hacer comentarios" al respecto.

El calendario de Dazn

El fútbol español quedaría así al borde del colapso, ya que no solo peligran los 2.000 millones de euros que tiene que aportar CVC, sino también parte de los 2.350 millones que debe pagar Dazn por los derechos de televisión hasta 2027. La OTT ya tuvo que ser rescatada el pasado año por su principal accionista, la multinacional estadounidense Access Industries, tras una inyección de más de 4.000 millones para finiquitar la gran deuda que arrastraba la compañía.

A pesar de que LaLiga fue la gran apuesta de Dazn en España, los números de suscriptores no acompañan a la plataforma de streaming. LaLiga informó en la última reunión del órgano de control de los derechos de TV que los abonados de Dazn ascendían solo a 500.000, cuando antes de la compra de los partidos del campeonato de fútbol español se situaba ya por encima de los 300.000. Es decir, solo poco más de 100.000 suscriptores han llegado a la OTT de forma directa tras el acuerdo para dar cinco encuentros de LaLiga hasta 2027.

El número total de abonados a LaLiga asciende a un total de 2,4 millones, según confirmó la patronal a los clubes. Estas cifras han provocado que Dazn haya llegado a tener problemas para hacer frente al calendario de pagos impuesto por LaLiga, tal y como aseguran varias importantes fuentes a EL ESPAÑOL. Estas mismas voces conocedoras de la situación afirman que la OTT debe incrementar notablemente sus ingresos para la temporada 2023/2024 y que, de no darse, tendría graves dificultades para cumplir el contrato hasta 2027.

Durante la última reunión del órgano de TV, un club preguntó por la situación de los pagos de Dazn a Javier Tebas. LaLiga contestó que "se había cumplido el calendario". Sin embargo, sí que se volvió a hablar sobre las dificultades que está atravesando la compañía de streaming tras haber firmado su acuerdo con la patronal.

Fuentes de Dazn, al ser consultadas por este periódico, afirman que "es falso" que hayan tenido dificultades de pago o que se haya barajado renegociar o romper el contrato con LaLiga a pesar de lo expresado por varias importantes fuentes a EL ESPAÑOL. Eso sí, no niegan que hayan acordado un nuevo calendario de pagos con la patronal de Javier Tebas, aunque afirman que "cumple con lo establecido en las bases legales de la licitación".

La deuda con CVC

Esta situación también es una de las razones que provoca que crezcan las dudas en CVC y que se plantee ejecutar la cláusula de salida que tiene hasta junio de 2024. Además, los clubes han gastado ya el dinero destinado a fichar y sanear deuda, pero no se ha invertido casi nada en infraestructuras, tal y como obliga el plan de LaLiga Impulso.

El propio Javier de Jaime no ha dudado recientemente en mostrar su preocupación a los clubes, ya que esta parte del acuerdo no está siendo cumplida por las entidades. Incluso hay cinco equipos que no han presentado todavía la documentación requerida por LaLiga.

CVC también ha comprobado de primera mano la preocupación y las dudas de los clubes sobre LaLiga Impulso en unas jornadas celebradas en el mes de febrero. A pesar de que el fondo de inversión garantiza que los resultados llegarán dentro de cuatro o cinco años, hay varios equipos que creen que el gasto en infraestructuras está sobredimensionado para sus necesidades.

Por otro lado, y más importante aún, está la batalla judicial que tienen LaLiga y CVC con Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y RFEF. Javier Tebas no logró, como era su deseo, que la Ley del Deporte garantizara la legalidad del proyecto y del acuerdo. Esto provocó un gran revés para el fondo de inversión, que ahora se plantea ejecutar su salida del acuerdo independientemente de lo que decida la Justicia. Además, esta lucha en los juzgados se puede alargar hasta dos años.

La Audiencia Provincial de Madrid se reunió este martes ante la petición de medidas cautelares que han solicitado Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club. En caso de que sean concedidas, el plan de LaLiga Impulso se debería parar inmediatamente y no llegarían los 1.000 millones restantes del fondo de inversión. Aunque esta opción es difícil que se produzca, la batalla judicial será en cualquier caso larga y desgastará a un CVC que no descarta ahora romper con Javier Tebas.

