De Laurentiis ataca: "Si no cambiamos a la UEFA, seremos todos esclavos de un ministerio del fútbol"

Aurelio de Laurentiis, presidente del Nápoles, ha estallado contra la UEFA y ha cargado duramente contra el estamento debido al sorteo de la Champions League. En él, su equipo, AC Milán e Inter de Milán han quedado encuadrados en el mismo lado, por lo que se tendrán que enfrentar entre ellos si quieren alcanzar la final del torneo.

El máximo mandatario napolitano no está nada contento con lo ocurrido y ha querido cargar contra la UEFA por su manera de actuar. Por dicho motivo, ha dejado unas durísimas palabras contra el estamento presidido por Aleksander Ceferin. El Nápoles se tendrá que ver las caras contra el Milan tanto en la Serie A como en la Champions, por lo que se enfrentarán en hasta tres ocasiones en el lapso de un par de semanas.

"Estos son los problemas de una UEFA sin sentido, porque imagínense si hubiéramos tenido un cuarto partido de Copa Italia contra el Milan, habría sido ridículo. Igual que es ridículo jugar tres veces contra el mismo equipo", atacó De Laurentiis al organismo que rige el fútbol europeo.

[Cruzada de De Laurentiis contra la FIFA: "Han robado billones y billones y nadie los controla"]

Sin embargo, no se quedó y ahí descargó toda su furia por la manera de realizar el sorteo. "El Milan debería haber jugado contra un equipo 'europeo' y el Nápoles contra otro equipo 'europeo'. Mientras no cambiemos la UEFA, seremos todos esclavos de un ministerio del fútbol y no de una asociación de verdaderas sociedades futbolísticas", reprochó muy enfadado.

Cruzada abierta con la FIFA

No es la primera vez que Aurelio de Laurentiis realiza una cruzada contra los organismos que rigen el fútbol. Hace tan solo unos meses, el máximo mandatario napolitano ya se desmarcó contra la FIFA. Lo hizo además tachándola de ladrona a todos los que habían participado en los amaños de los últimos Mundiales y sus malas artes.

Aurelio De Laurentiis, en una imagen de archivo Europa Press

"¿Habéis visto en Netflix lo que ha estado haciendo la FIFA en los últimos años? Han robado billones y billones, ellos que están en Suiza, en Ginebra y Zúrich, fuera de cualquier jurisdicción europea y nadie los controla. A mí que soy muy rígido me desafían, a mí que estoy a favor de la legalidad total se me dice que no soy hincha", espetó en una reunión en el Departamento de Derecho de la Universidad de Campania Luigi Vanvitelli.

Además, también dejó un recado para los agentes de los futbolistas en su momento. "Son un gran problema, ¿por qué los clubes no pueden ejercer un poder notarial? Si hay una industria, ¿por qué los contratos deben ser por cinco años? (regla en Italia) ¿Por qué no puedo hacer un contrato de ocho años?", agregó.

Sigue los temas que te interesan