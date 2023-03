Luis Enrique responde a las críticas: "Las alimañas y buitres han aprovechado su segundo de gloria"

Si a algo acostumbra Luis Enrique es a disparar siempre que se le pregunta. El exjugador y ahora entrenador es de los de lengua afilada, de los que no se guardan nada. Sigue sin equipo, pero escuchando ofertas. Aunque ahora está más centrado en otros objetivos personales. El último ha sido completar la 'Cape Epic', una de las carreras más duras del mundo en el ámbito del mountain bike.

Nada más terminar su concurso por Sudáfrica, el antiguo seleccionador español ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en Gijón, su tierra, para hablar largo y tendido sobre muchos temas. Pero sobre todo de la Selección. Esa que dejó tras la dolorosa y prematura eliminación a manos de la revelación del Mundial, la Marruecos de Walid Regragui.

El técnico dijo adiós al combinado nacional y ahora se cobra la factura de los más críticos. Especialmente aquellos que le acusaron de no haber tenido un 'plan B' para dar la vuelta a los partidos que se complicaron, es decir, los de Alemania, Japón y el citado ante Marruecos.

'Lucho' no se guarda nada y, aunque no lo menciona, no olvida que algunos jugadores como Rodri criticaron directamente esa cierta inoperancia para encontrar soluciones desde el banquillo. Un discurso en el que participaron futbolistas, aficionados y medios de comunicación y que parece no gustar mucho al entrenador asturiano.

"Sé que ha habido alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria. A mí me da igual. Me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador y muy satisfecho de lo que hice. Claro que cometí errores, solo faltaría".

Luis Enrique despidiéndose tras la eliminación frente a Marruecos. REUTERS

Sobre su salida de la Selección, Luis Enrique se muestra más cauto y más tranquilo. Entiende que tras un mal resultado deportivo cada parte tuviera que buscar su camino. "Es lógico que la Selección siga otro camino. Cada persona tiene su camino". Ahora, ese camino lo marca Luis de la Fuente, quien ya ha cosechado sus primeras críticas tras perder en su segundo partido contra Escocia.

Así está su futuro

El entrenador de equipos como FC Barcelona, Roma o Celta también ha hablado de su futuro. No haciendo referencia a su vida como ciclista amateur, sino de su posible regreso a los banquillos. De momento, ha tenido ofertas, todas desde el punto de vista internacional, aunque él espera alguna llamada desde la Premier League.

"Sigo más la liga inglesa que la española. Me gustaría ir a trabajar allí. No me veo en la Premier porque no iría a cualquier equipo. Me gustaría ir a alguno que aspirara a cosas importantes y hay muchos entrenadores".

Ha cerrado su repaso y su intervención siendo claro con un asunto y es que ahora mismo no es candidato a ocupar el banquillo de Brasil dejado por Tité: "¿Entrenar a una selección? No lo descarto, pero tendría que ser alguna muy potente. He tenido alguna oferta, igual que no he tenido ofertas de ningún equipo ¿Brasil busca seleccionador? Entre otras. No me veo. No creo que sea el perfil de entrenador que encaja más ahí. No me ha llamado nadie de Brasil".

