Luis Enrique 'sufre' en la Cape Epic mientras sigue a la espera de equipo: así es su bicicleta de 9.000 euros

Luis Enrique se olvida de su etapa en la Selección y de su fracaso en el Mundial dando pedales. En los planes de 'Lucho' no estaba dejar España tan pronto, pero el mal resultado obtenido en Qatar hizo inevitable su salida. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga y es que ahora el técnico asturiano está sacando tiempo para otros retos.

El primero ha sido ponerse en forma para disputar la Cape Epic, la prueba de mountain bike más dura, exigente y espectacular del mundo. Luis Enrique está participando esta semana en esta carrera que se celebra en Sudáfrica y en la que compiten algunos de los mejores especialistas del mundo.

Una prueba marcada por sus exigentes subidas, pero también por sus descensos de infarto. Luis Enrique participa junto a un grupo de amigos que se han bautizado como los 'Unzues' en honor a su amigo Juan Carlos Unzué, paciente de ELA. La carrera arrancó el 19 de marzo y se prolongará hasta el día 26.

En total, 8 días de puro mountain bike con seis etapas en línea, una jornada prólogo contrarreloj y una segunda prueba contra el crono en la cuarta etapa. Un sufrimiento constante de alrededor de 650 kilómetros con 15.475 metros de desnivel acumulado. La Cape Epic 2023 cuenta con varias jornadas reina. La segunda etapa, que fue de 116 kilómetros, y las tres últimas, las cuales ninguna baja de los 2.300 metros de desnivel acumulado, siendo la primera de ellas de más de 100 kilómetros.

El polvo, el calor y el viento están siendo grandes protagonistas de esta carrera que, al disputarse en Sudáfrica, corre con las duras condiciones climáticas del verano en el hemisferio sur. Esta prueba, que celebró su primera edición en el año 2004, está considerada como el Tour de Francia del mountain bike.

Y para completar esta exigente carrera, Luis Enrique cuenta con un arma realmente espectacular. Se trata de su impresionante bicicleta de la conocida marca MMR, la cual tiene un precio que ronda los 9.000 euros. La Kenta SL es una de las más altas de gama de esta afamada compañía asturiana con sede en Avilés.

El poderío 'astur' de MMR

Esta marca cuenta con grandes embajadores de la tierra y es que nadie mejor que uno de los entrenadores más famosos del universo del fútbol para llevar el buen nombre de MMR por el mundo. Sin embargo, también suelen utilizar material de la compañía estrellas del ciclismo como Samuel Sánchez, campeón olímpico, o incluso Óscar Freire, triple campeón mundial.

Además, de estas figuras, MMR cuenta con el apoyo del asturiano más ilustre, Fernando Alonso, quien es otro enamorado de las bicicletas. El bicampeón mundial de Fórmula 1 utiliza mucho las salidas en bici, tanto en mountain bike como en carretera, para afinar su preparación física temporada tras temporada.

El protagonismo de MMR en el mundo del ciclismo de primer nivel es total, ya que el equipo femenino de la marca utiliza lógicamente sus propias bicicletas en la Copa del Mundo de Mountain Bike, mientras que el pelotón masculino es el Caja Rural-Seguros RGA quien utiliza sus monturas. Contar con figuras como el propio Luis Enrique, Fernando Alonso, Óscar Freire y hasta Carlos Sainz padre aporta todavía mayor valor a esta marca que pelea en un sector muy complicado que todavía está recuperándose de los efectos de la pandemia.

