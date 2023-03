Josh Cavallo, el primer futbolista en declararse gay: "Me siguen llegando amenazas de muerte"

Josh Cavallo se convirtió en el pasado octubre de 2021 en el primer futbolista profesional que se atrevía a declararse públicamente gay. Lo hizo siendo jugador del Adelaide United en Australia, y para él fue una gran liberación tal y como se encargó de confirmar en un vídeo que difundió a través de las redes sociales.

Sin embargo, esas mismas redes sociales son las culpables de que casi dos años después de todo aquello siga recibiendo amenazas de muerte como si fuera el primer día. Así lo confirmó el propio jugador australiano en una entrevista concedida a la BBC en la que habla de cómo le ha cambiado la vida desde entonces y la experiencia que sigue viviendo con algunos usuarios de las redes sociales.

"A veces estoy en casa con el teléfono y me llega una notificación de un insulto. Es duro, porque han pasado casi dos años y me siguen llegando amenazas de muerte", confesó el joven jugador en esta charla, lamentando que todavía tenga que vivir episodios tan complicados. Y es que todavía algunos usuarios se dirigen a él en tono despectivo o amenazante a través de las redes sociales mostrando su intolerancia.

Pese a todo, Josh Cavallo no se arrepiente de lo que hizo hace ya casi dos años: "No es aceptable, es algo desagradable, pero al mismo tiempo sé que he abierto el camino para muchos otros y que para hacerlo tengo que pasar por esto. Sé para quién lo estoy pasando, para la gente que sufre en silencio".

El australiano se convirtió en el primer futbolista profesional en reconocer abiertamente su homosexualidad, y de esta manera abrió el camino para otros compañeros de profesión que no se habían atrevido a hacerlo mismo hasta aquel momento. Después, unos pocos le siguieron como Jake Daniels, el futbolista del Blackpool.

El momento

En su entrevista con la BBC Cavallo recordó la forma en la que decidió comentar sin tapujos ante sus compañeros de equipo que era homosexual. "Estábamos todos en el vestuario y les conté quién soy. Todo el mundo estaba llorando, lo cual fue muy bonito, porque eran como mis hermanos y nunca había visto ese lado de ellos".

Además, confesó que en aquel momento también sintió orgullo de sus compañeros de vestuario: "Celebrar esto juntos, un paso tan importante en mi vida, no podría estar más orgulloso de ellos. Me hizo preguntarme por qué estuve ocultándolo tanto tiempo. Después de eso, me fui al coche, publiqué mi mensaje, metí el móvil en la guantera y me fui a casa. Mi vida cambió completamente"



Uno de los últimos en dar el paso en este aspecto fue el jugador del Getafe Jakub Jankto. "Soy homosexual y no quiero esconderme más, yo también quiero vivir mi vida en libertad", aseveró en un vídeo en el que realizó el anuncio.

