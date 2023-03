Honda clama contra la sanción a Marc Márquez y asegura que "llegará hasta el final" para recurrirla

Continúa el tira y afloja en el Campeonato de MotoGP debido a la sanción a Marc Márquez. El Equipo Repsol Honda ha hecho público que recurrirá el castigo al piloto ilerdense al considerar que no se ajusta a la normativa vigente que impera en el reglamento.

El comisionado de MotoGP indicó que el piloto ilerdense tendría que cumplir su sanción pese a tener que ser operado por las secuelas de su atropello a Miguel Oliveira en el Gran Premio de Portugal. Por lo tanto, Marc Márquez tendrá que cumplir ese doble longlap en la siguiente cita que esté disponible, a priori, en Austin, en el Gran Premio de las Américas.

Sin embargo, la intención de Márquez era agarrarse al vacío legal, ya que hasta el momento no había que cumplir la sanción si no disputabas el siguiente Gran Premio. La operación por las secuelas de su brutal accidente en Portimao le iba a hacer no formar parte de la carrera que se disputa próximamente en Argentina. No obstante, el español ha visto cómo el comisionado ha decidido obligarle a realizarla su siguiente carrera, algo que no ha sentado bien dentro del seno de Honda.

Repsol Honda Team Statement on FIM penalty modificationhttps://t.co/ZG1Wh5tEVD pic.twitter.com/hJI9Xp1gZ3 — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 29, 2023

Por dicho motivo, el equipo de Marc Márquez ha hecho público un comunicado donde señala que recurrirá la sanción y lo ha hecho en un tono serio, de enfadado tras la decisión tomada por el organismo.

Por lo tanto, Honda ha decidido recurrir al Comité de Apelación para que se revierta la decisión del Panel de comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) de trasladarse la sanción a la próxima carrera en la que esté disponible. Además, aseguran en su comunicado que "llegarán hasta el final".

Cabe recordar que el panel de comisario de la FIM hizo público en un primer momento que Márquez tendría que cumplirla en el siguiente circuito. No obstante, el giro de guion no ha gustado nada a Honda, que ya ha demostrado que irá hasta el final con el asunto.

Comunicado de Repsol Honda

"El Equipo Repsol Honda considera que la modificación de la sanción consistió en un cambio de criterio sobre cuándo debía aplicarse la sanción, y que esta modificación emitida por la FIM dos días después de que la sanción inicial fuera firme y definitiva, no se ajusta a la normativa vigente de la FIM para el Campeonato del Mundo de MotoGP"

"Por ello, el Equipo Repsol Honda tiene intención de utilizar todos los medios de recurso que le ofrece la normativa vigente en defensa de sus derechos e intereses legítimos, que considera vulnerados como consecuencia de la última resolución adoptada, y en particular ha interpuesto Recurso en su debido momento ante los Comisarios de Apelación de la FIM".

