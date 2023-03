Laporta responde al comunicado del Madrid por el 'caso Negreira': "El Barça es inocente"

El 'caso Negreira' continúa acaparando la actualidad deportiva en España. El Real Madrid ha sido el último en reaccionar. Después de las últimas novedades con la denuncia de la Fiscalía, la junta directiva del club de Concha Espina se reunió este domingo para confirmar que se personará contra el FC Barcelona por los presuntos pagos de la entidad azulgrana a José María Enriquez Negreira.

El Real Madrid hizo oficial su decisión a través de un comunicado en el que destacaron "su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos", reiterando "su plena confianza en la acción de la justicia". Ante este mensaje público, Joan Laporta también ha reaccionado a través de sus redes sociales.

El presidente del Barcelona ha mandado un mensaje de tranquilidad para sus aficionados, afirmando que "el Barça es inocente de lo que se le acusa", afirmando además que son víctimas "de una campaña" contra la honorabilidad de la entidad catalana. "Demostraremos la inocencia del club", ha asegurado Laporta.

Culers, estad tranquilos. El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del Club. Muchos tendrán que rectificar. #totsUnitsFemForça — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023

Más reacciones

El 'Cholo' Simeone también ha hablado del 'caso Negreira' después de conocerse el movimiento del Real Madrid por la denuncia de la Fiscalía. "Son temas que tienen que resolver la gente que lo tiene que resolver. Tenemos la ilusión de que se haga para que lo podamos entender todos y compitamos todos con las mismas reglas. Pero cuando se abre una puerta, también se abre una ventana", ha comentado el entrenador del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa a su partido ante el Girona.

Unas horas antes fue Xavi Hernández el que se pronunció: "Es un tema que preocupa y ocupa, es una pregunta para el presidente. Él dice que estemos por el fútbol y en eso estoy. No hablamos de eso. No creo que nos perjudique. Es un partido y estamos concentrados en estrategia. No hemos hablado de nada más. Ganar o perder no depende de lo que pase en la grada sino en el campo".

