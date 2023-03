El fútbol femenino alza la voz contra las injusticias: las jugadoras toman las riendas para protestar

El fútbol femenino ha dicho basta. Eso es al menos lo que se transmite a nivel global tras las protestas de diferentes selecciones a nivel global. Combinados importantes como Canadá, Francia o Inglaterra han mostrado su malestar con el trato recibido en los últimos años y han construido un muro sobre el que ir trabajando poco a poco contra las injusticias que se vive en el mundo del balón.

La selección canadiense ha sido la última en lograr dejar atrás la desigualdad económica que imperaba en la Federación. Tras llegar a plantear una huelga poco antes de la She Believes Cup, las jugadoras han logrado su propósito tras meses de pelea. Por fin, recibirán los mismo premios que el combinado masculino.

A través de Earl Cochrane, secretario general de Canadá Soccer, se ha anunciado la equiparación económica entre los dos sexos. Un paso adelante que han tomado como ejemplo otras jugadoras a nivel mundial. Selecciones importantes como Inglaterra o Francia también han planteado su propia batalla.

[La Selección femenina de fútbol de Canadá explota: obligadas a jugar pese a estar en huelga]

Ya sea por un tema económico o de trato en las distintas federaciones de fútbol, muchas de ellas han sido el altavoz para reclamar sus derechos. Una lucha contra las injusticias que se ha puesto de manifiesto a pocos meses de que se dispute el próximo Mundial, que se jugará a caballo entre Australia y Nueva Zelanda.

En los últimos días, también se puso en duda la elección de la FIFA con la elección de Adriana Lima, reconocida modelo, como embajadora del fútbol femenino a nivel mundial. Una acción que fue criticada por varias mujeres con poder dentro del organismo, destacando entre ellas a Moya Dood, la que fuera directiva de la Confederación Asiática de Fútbol y también miembro del propio Consejo de la FIFA.

Canadá, la primera

Hace menos de un mes, las jugadoras de Canadá se rebelaron contra lo que consideraban una sangrante desigualdad dentro de la Federación de fútbol americana. Llegaron a plantear una huelga poco antes de la disputa de uno de los torneos más importantes, la She Believes Cup, a través de un durísimo comunicado. Sin embargo, fueron obligadas a jugar. Ahora, semanas después, parecen haber logrado su cometido.

Las jugadoras de la selección femenina del país norteamericano cargaron duramente contra su Federación no haber aportado lo que les correspondía por los partidos disputados con su selección en 2022 y considerar que había repartos desiguales entre sexos. Y tras semanas de pelea, han conseguido que se las reconozca.

"Hemos sido coherentes y hemos hecho pública la necesidad de que la equidad y la igualdad salarial sean los pilares de cualquier nuevo acuerdo con nuestras jugadoras, y hoy lo estamos cumpliendo. Aunque se trata de un importante paso adelante, y es una señal de progreso, aún queda trabajo por hacer para garantizar que nuestros dos programas nacionales reciban los recursos y apoyos necesarios para prepararse y competir", explicaba en el comunicado publicado Earl Cochrane, secretario general de Canada Soccer.

Canada Soccer and the Women’s National Team Players agree on interim funding agreement 🍁 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 2, 2023

Además, agregó una frase más que dejó claro que han tomado conciencia desde el estamento. "Se trata de respeto, de dignidad y de igualar el entorno competitivo en un mundo que es fundamentalmente desigual", apuntó. Todo esto creó tal cisma en la institución, que su presidente, Nick Bontis, presentó la dimisión el pasado 27 de febrero.

Un logro para las jugadoras que ganaron el oro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con esta medida han conseguido que se destinen los mismos recursos para el próximo Mundial que los que derivaban a la categoría masculina.

Otras siguen el camino

En los últimos días, el revuelo ha surgido en otras selecciones a nivel mundial. Varias de entidad como Francia o Inglaterra también han mostrado su disconformidad con el trato sufrido durante los últimos años. Es decir, dos potencias del fútbol femenino que han puesto el grito en el cielo.

En el caso de las francesas, varias de ellas han anunciado su renuncia al combinado nacional debido a las discrepancias a la hora de llevar al equipo. Este caso se puso en el ojo del huracán a la entrenadora del combinado galo, Corinne Diacre. La capitana del equipo, Wendie Renard, expresó su renuncia a través de un duro comunicado donde cargaba contra ella.

"No soy perfecta, ni mucho menos, pero ya no puedo soportar el sistema actual, que está lejos de los requisitos del más alto nivel. Es un día triste pero necesario para preservar mi salud mental. Con gran pesar vengo a informarles de mi decisión de retirarme de la selección francesa. Desafortunadamente, no jugaré esta Copa del Mundo en tales condiciones. Mi rostro puede ocultar el dolor, pero mi corazón está sufriendo y no quiero sufrir más", era el comunicado de Renard. A ella se sumaron otras jugadoras con relativo peso dentro del cuadro galo como Marie-Antoinette Katoto o Kadidiatou Diani.

Merci pour votre soutien et le respect de ma décision. 🇫🇷 pic.twitter.com/MOryINwvb0 — Wendie Renard (@WRenard) February 24, 2023

Todo ello fue fruto de la gestión del vestuario y los continuos métodos agresivos contra sus futbolistas. A lo largo de los últimos años, eso le había grajeado varios enfrentamientos con otras jugadoras. Una vez alcanzado este punto, la situación ha dicho basta y ha provocado que las protagonistas reclamen unas medidas.

Otro ejemplo de ello ha sido Inglaterra, actual campeona de la Eurocopa. A través de una figura importante como es su entrenadora, han recalcado que se necesita un mayor apoyo para darle la visibilidad que corresponde al fútbol femenino. Y lo hizo en la gala de los Premios The Best.

"Muchas personas de todo el mundo han trabajado para que el fútbol femenino esté donde está ahora mismo, pero también hay peligros porque todo va más rápido: las jugadoras, las instalaciones... Queremos desarrollarnos, pero queremos hacerlo bien", fue el discurso de Sarina Wiegman, nombrada como mejor entrenadora en dicha gala.

No fue la única en postularse de ese modo, ya que la entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, se mostró en la misma línea. "Lo que sé es que todos tenemos que hacerlo mejor. Es triste escuchar todo lo que estamos escuchando, pero sirve como recordatorio de cuánto trabajo nos queda por hacer", declaró.

Perú ha sido protagonista ante la inactividad de su Federación durante la última ventana internacional. Las jugadoras se han mostrado en contra de la preparación realizada en ellas, donde no disputaron partido alguno y tampoco cuentan con seleccionador. Por dichos motivos, las futbolistas se han posicionado en su contra.

"Luchamos contra las injusticias y los estereotipos para ser modelos a seguir para las niñas del futuro. Perú, por favor, escúchanos. Necesitamos el apoyo de los peruanos para que la federación haga las cosas bien. Necesidades básicas como entrenador, convocatorias y partidos amistosos", declaró, Katarina Comesaña, jugadora que viste los colores de la selección.

Sin duda, queda puesto de manifiesto que las jugadoras han tomado conciencia social de sus problemas y han decidido actuar ante las injusticias que les rodean. Una muestra más del compromiso que tienen para cambiar el deporte y que ya han empezado a hacerlo reclamando los derechos que les corresponden.

