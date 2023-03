Nueva polémica de la FIFA: nombra a Adriana Lima como embajadora y el fútbol femenino se rebela

A principios de esta misma semana la FIFA anunció el nombramiento de la modelo Adriana Lima como nueva embajadora mundial del máximo organismo del fútbol. En un intento de reivindicar la figura femenina dentro del deporte rey, el ente que preside Gianni Infantino se ha encontrado sin embargo con serias críticas por la figura elegida para ocupar este cargo.

El hecho de que la escogida haya sido una modelo de talla mundial ha levantado muchas ampollas en el entorno del fútbol femenino, e incluso algunas implicadas se han encargado de alzar la voz ante lo que consideran una decisión de dudoso acierto. Una de ellas ha sido Moya Dood, la que fuera directiva de la Confederación Asiática de Fútbol y también miembro del propio Consejo de la FIFA.

Dood cargó tanto en unas declaraciones ante los periodistas como a través de sus perfiles de redes sociales. "¿Qué representará esta embajadora para las niñas que quieren ser futbolistas y para las aficionadas que aman este deporte? En lugar de recibir elogios por su buen aspecto o su bonito vestido, a una niña hay que valorarla por sus goles brillantes", comentó en una comparecencia.

[Gianni Infantino quiere celebrar el Mundial de fútbol cada tres años]

Además, la australiana también emitió un juicio en sus redes sociales, junto a una imagen de Adriana Lima posando: "En serio, FIFA. ¿Es esta la embajadora que necesitamos según se acerca el Mundial? ¿Entregará la embajadora de la FIFA algún mensaje sobre la imagen corporal y la alimentación saludable, por ejemplo? ¿Dara la embajadora de la FIFA algún mensaje sobre el derecho de la mujer a elegir?", comentó haciendo alusión a unas declaraciones de Lima sobre el aborto.

Adriana Lima, encantada

La FIFA, por su parte, está convencida de que esta decisión es una buena oportunidad para el fútbol femenino al tratarse de una de las grandes modelos de todos los tiempos: "Adriana transmite enseguida su calidez, amabilidad y accesibilidad, y la pasión que siente por nuestro deporte. Vive por y para el 'futebol' y por eso también puede ser un excelente vínculo entre la FIFA y los hinchas de todo el mundo", comentó Infantino.

El organismo justificó el papel de la modelo en la FIFA como una figura encargada de desarrollar, promover y participar en diferentes iniciativas mundiales dirigidas a los hinchas de todo el planeta.

Isso significa o mundo para mim!. Feliz em ser a primeira Embaixadora Fan Global da FIFA! ⚽ pic.twitter.com/sO4wqzcbQ3 — Adriana Lima (@AdrianaLima) February 27, 2023

La propia Lima, por su parte, se mostró encantada de esta designación: "Por tener orígenes más que modestos y ser aficionada al fútbol, me siento muy agradecida y honrada de que la FIFA me haya elegido primera embajadora mundial para los aficionados y de que se me conceda una plataforma como esta para ayudar a los hinchas a acercarse todavía más al fútbol".

Adriana Lima, como brasileña, es una gran aficionada al fútbol y esta designación es algo que le cae de muy buen grado: "Significa el mundo para mí. Feliz de ser la primera embajadora global de la FIFA", relató en sus redes sociales.

Sigue los temas que te interesan