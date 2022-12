Ucrania se revela contra la FIFA: el Shakhtar reclama millones por la decisión de Infantino tras la invasión

Con el final del Mundial de Qatar, la FIFA pasa de celebrar el éxito a tener que enfrentarse a un problema legal. Cuestión derivada de la decisión que tomó el máximo organismo del fútbol después de la invasión de Rusia a Ucrania el pasado mes de febrero.

Fue después del inicio de la guerra cuando la FIFA decidió permitir que los futbolistas extranjeros que quisieran abandonar los equipos de Ucrania, podrían hacerlo de inmediato por el conflicto bélico. Por este motivo, el Shakhtar Donetsk ha elevado una demanda de más de 40 millones de dólares por daños y perjuicios.

A partir de este jueves, el Tribunal de Arbitraje del Deporte comenzará a escuchar en Lausana (Suiza) los argumentos de ambas partes. Desde el Shakhtar Donetsk piden justicia y también igualdad, poniendo de relieve, además, que la FIFA no solo debe proteger a los futbolistas, sino también a los clubes.

Estatuto de Emergencia

Con la invasión de Rusia, la FIFA decidió lanzar un cambio de estatuto de emergencia. Según esto, los futbolistas extranjeros que militaban en Ucrania podían fichar libremente por otros clubes. Esto por el parón de la liga del país, donde no hubo fútbol durante unos seis meses.

Los futbolistas pudieron suspender sus contratos ante el parón del fútbol en Ucrania (parón que se prolongó hasta el mes de agosto). Esto sin que los equipos recibiesen a cambio tarifa alguna de traspaso por esa regulación que implantó la FIFA en marzo, la cual continuará en vigor, según está previsto, hasta junio de 2023.

Esto significa, en teoría, que esos futbolistas que dejaron Ucrania por la guerra tendrán que volver en algún momento a sus equipos en este país. Eso sí, si es que los contratos que tenía entonces todavía continúan vigentes. Sin embargo, esto se puede complicar si el conflicto bélico no cesa y los jugadores van finalizando esos acuerdos que los unían a los clubes ucranianos.

Pérdidas millonarias

Atendiendo a este último escenario, los futbolistas que se queden sin contrato en vigor con los equipos de Ucrania podrán fichar por otros clubes como agentes libres. Esto es algo que deja a estas entidades en una posición de inferioridad después de todo lo que ha pasado.

Algo que denuncia Sergei Palkin, director del Shakhtar, en The New York Times: "Queremos equidad y justicia. Por un lado, la FIFA protege a los jugadores, pero también debería proteger a los clubes". Por otro lado, el órgano rector del fútbol mundial no quiso realizar ningún comentario al respecto al medio estadounidense.

"Dos días antes de que la FIFA hiciera el anuncio, casi teníamos un contrato sobre la mesa: íbamos a firmar al día siguiente", continúa explicando Palkin. Y es que durante este tiempo, el Shakhtar Donetsk ha visto como se esfumaban millones invertidos en talentos. Lo peor, que algunos puede que nunca regresen.

Pérdidas millonarias sin que todavía se han establecido algunas disposiciones especiales para paliar esta delicada situación a la que se han tenido, se tienen y se tendrán que enfrentar los clubes ucranianos. De hecho, hay situaciones de lo más rocambolescas que también denuncia Palkin.

El director del Shakhtar Donetsk revela que su club tenía hecho el acuerdo por un futbolista. Pero con el inicio de la guerra, este nunca llegó ni siquiera a pisar suelo ucraniano, fichando finalmente por una escuadra de Italia. Hasta aquí no podría verse agravio económico. Pero sí.

¿Por qué? Porque el equipo en el que militaba en principio ese jugador todavía pide el dinero del traspaso que acordó con el Shakhtar. El equipo de Donetsk se ha negado a abonar ni un solo euro. Pero ese club, del que no quiere decir el nombre, ha llegado a pedir a la FIFA que castigue a los ucranianos.

Sin soluciones a la vista, desde Ucrania se pide a la FIFA que se suspendan esas obligaciones con terceros y también que se establezca un fondo de recuperación para ellos. Estos mientras exigen la indemnización por valor de 40 millones de dólares. La situación se vuelve insostenible, mientras en el país ucraniano se preparan para el regreso a los terrenos de juego tras las vacaciones de invierno.

