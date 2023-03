La UEFA irrumpe en el 'Caso Negreira': la RFEF le trasladará su investigación

El Comité Técnico de Árbitros ha roto este jueves su silencio en relación al 'Caso Negreira' con una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Medina Cantalejo, presidente de la institución, en compañía de Andreu Camps, secretario general de la RFEF, han dado las explicaciones pertinentes a las investigaciones que se han llevado a cabo en las últimas semanas dentro del ente federativo.

Los representantes de la RFEF y del CTA han hablado alto y claro, primero mostrando sus impresiones en relación al caso que relaciona al exárbitro José María Enríquez Negreira con el FC Barcelona a través de una serie de pagos fraudulentos, y después respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación.

Durante el acto, Andreu Camps y Medina Cantalejo han confirmado un aspecto muy importante dentro relacionado con el caso: la UEFA se ha implicado de manera directa y ha solicitado toda la información a la propia RFEF. El estamento que preside Aleksander Ceferin quiere estar al corriente de todo lo que sucede y por eso ya trabaja codo con codo con la Federación.

Andreu Camps ha confirmado que el Departamento de Integridad de la propia RFEF, quien se ha encargado de avanzar sus investigaciones, estudia la posibilidad de pasar toda la información obtenida hasta ahora a órganos judiciales y gubernativos del deporte. Y, como no, a la propia UEFA.

A su vez, el secretario general de la RFEF confirmó que sus servicios jurídicos se pusieron rápidamente en contacto con la Fiscalía de Barcelona y si finalmente se considera que hay delito, y por lo tanto se presenta una denuncia, contra los Enríquez y contra el Barça, se personará en la causa. En caso de que esto no se produzca, estudiarán si a través de su información pueden emprender algún tipo de causa legal.

En relación a la intervención de la UEFA, Camps ha confirmado que el pasado viernes 24 de febrero, el departamento de integridad de la UEFA envió un escrito a la RFEF "solicitando información completa en relación con este tema". El organismo que preside Luis Rubiales respondió de manera afirmativa, remitiendo una carta con toda la información recopilada en las últimas semanas y confirmando su colaboración con la UEFA.

La UEFA se pone al mando

Ahora, la Real Federación Española de Fútbol proseguirá con sus investigaciones y estas terminarán llegando también a la UEFA. El organismo de Aleksander Ceferin, por su parte, no solo se limitará a recibir estos informes elaborados por la RFEF, sino que estudiará por sus propios medios cómo avanza una situación que ha conseguido paralizar el fútbol español durante semanas y que ha sido protagonista en todos los medios de comunicación.

La institución que de momento parece haber pasado desapercibida es el FC Barcelona, ya que el club catalán no ha sido protagonista del acto de la RFEF y del CTA, sino que todo se ha centrado en la influencia arbitral de los Enríquez y también en las actuaciones de Xavier Estrada Fernández, el único colegiado que ha decidido actuar por su cuenta presentando una denuncia contra José María Enríquez y contra su hijo Javier Enríquez Romero. Una postura que no ha gustado nada al CTA como ha dejado claro Medina Cantalejo, el cual no ha llegado a pronunciar su nombre, pero sí ha señalado su figura.

