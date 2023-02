Continúa el drama con Christian Atsu: su club desmiente que haya sido encontrado tras el terremoto

Parecía que la historia de Christian Atsu había terminado con final feliz. Las informaciones certificaban que había sido encontrado con vida tras el terremoto que ha provocado el caos absoluto en Siria y Turquía. Sin embargo, la realidad es muy diferente y el futbolista no ha sido encontrado, según ha confirmado su club.

A través de las palabras del entrenador del Hatayspor, Volkan Demirel, se ha confirmado que el delantero se encuentra desaparecido más de tres días después del desastre natural que ha asolado al país otomano. Todo se debe a un fallo en la identificación durante el rescate, lo que llevó a una confusión.

"Por favor, no escriban que ha sobrevivido sin estar seguros de que ha sobrevivido. La gente tiene familia, esperanzas, penas y dolores que van en aumento", esgrimía. "Todavía no hay noticias sobre Atsu y Taner Savut. No diría esto si estuvieran en el hospital. Estamos pasando por momentos muy difíciles", apuntaba Demirel sobre la verdadera realidad.

Christian Atsu, durante su presentación con el Málaga en 2016 Málaga CF

A la hora de la identificación el Hatayspor recibió la noticia de que Christian Atsu había sido encontrado uno de los hospitales de la ciudad de Hatay. Eso provocó que se difundiese las esperanzadoras informaciones, tal y como explicó a los medios el médico del conjunto, Gurbey Kahveci.



"Cuando escuchamos la noticia de que lo habían llevado al Hospital Dortyol fuimos a buscarlo pero no estaba allí. Por el momento y, por desgracia, parece que (el director deportivo) Taner Savut y Christian Atsu no han sido encontrados", esgrimió sobre lo ocurrido el médico del conjunto turco.

[Christian Atsu, ex de Chelsea y Málaga, entre los desaparecidos por el terremoto de Turquía]

Mientras tanto, sí que se confirmó la muerte del portero Ahmet Eyüp Türkaslan. Dicho fallecimiento era anunciado por el Yeni Malatyaspor, de la segunda división turca. Además, todas las actividades deportivas han sido canceladas en el país.

Declaración del agente

Una de las personas más cercanas a Christian Atsu es su agente y dio su versión de lo ocurrido a The Mirror. Allí Nana Sechere, representante del delantero, explicó todo lo sucedido pocas horas antes del terrible terremoto que ha azotado a Turquía y que provocó su desaparición.

"Jugaron al póker hasta las 3.30 de la madrugada. A esa hora volvió a casa y tardó una media hora en llegar, sobre las 4.00. 20 minutos después comenzó el terremoto. Yo no supe nada de él hasta que recibí la llamada de un funcionario del club. a las 5 de la mañana, preguntándome si tuve noticias de Christian. Entonces me dijo que su edificio había quedado completamente destruido y no podían localizarle", declaró sobre como fueron las horas previas del jugador, ex del Chelsea, Málaga o Newcastle.

"Su edificio tiene once plantas, y él vive en la novena. Esperaba que estuviera despierto, que no hubiera ocurrido mientras dormía. La primera confirmación oficial de que estaba vivo la tuve por parte de su club a las seis de la mañana. He intentado contactar con él, pero ha perdido su teléfono y, como todos nosotros, no se sabe los números de memoria. Aún estoy esperando para hablar con él", expresó poco antes de saber que Atsu volvía a ser declarado desaparecido.

