Xavi: "Hay que valorar de dónde veníamos el año pasado, hemos hecho un cambio muy grande"

Victoria del FC Barcelona sobre el Girona en Montilivi. Un partido que lo decidió Pedri con su gol en su partido número 100 con la camiseta azulgrana. El joven futbolista no fue de la partida, pero entró al campo en la primera mitad por el lesionado Dembélé. Sobre ellos, y también para analizar el triunfo de sus pupilos, habló Xavi Hernández en rueda de prensa.

Aspectos a mejorar

"Tenemos que mejorar, sobre todo debemos atrevernos a hacer más cosas en ataque. El Girona ha cambiado su estilo. Hemos dominado y tenido la posesión, hemos recuperado en presión alta... pero el Girona ha cambiado su forma de jugar y nos ha sorprendido. Tenemos que generar más cosas en ataque. Es talento, acierto... Hay que tener más calma en campo contrario, y hemos sufrido. Me voy satisfecho por los tres puntos, pero hay que generar en ataque".

Atascados en ataque

"Nos ha costado generar. Debemos salirnos del guion. Está bien la circulación, pero hay que conducir y hacer centros. Hay que ser más agresivos en ataque. Esperaba que nos apretara más arriba y de ahí los dos extremos y no ha sido así".

Estado de Dembélé

"Creo que hay lesión. Es uno de los más determinantes. Ha notado algo en el cuádriceps. Esperamos que sea lo menos grave posible".

Gol de Pedri para la victoria

"Es diferencial en el juego. Va entre líneas, da el último pase... y si le sumas asistencias y goles hablamos de los mejores jugadores del mundo en su puesto. Falta el último pase, atreverse más, también le pasa a Gavi, Kessié... estoy contento por él por sus cien partidos".

Triunfo... con autocrítica

"Hay que hacer autocrítica, pero estamos contentos. Hay que valorar de dónde veníamos el año pasado. Hemos hecho un cambio muy grande. El cambio del equipo y de muchos jugadores es grande. Tenemos que mejorar, pero estamos en el camino".

Lewandowski, sancionado

"Hoy también estaba Ferran sancionado. Ansu no es su posición natural. A Robert se le echa de menos. Que vuelva ya, pero hemos ganado sin él. Nos marca diferencias. Le echamos de menos".

Éric García

"Ha hecho un gran partido. Tanto en defensa como en ataque, sobre todo en la segunda parte. Es una garantía. Tengo mucha confianza en él. Está atento, es contundente y es de lo mejor en la salida del balón".

Opciones para la delantera

"Tenemos opciones. Vuelven Ferran y Robert, y Raphinha, Ansu... También está Gavi. Hay opciones. No necesitamos ninguna incorporación".

Cambios

"La confianza de los jugadores estaba por los suelos".

Resultado corto

"Esto no es una obra de teatro, hay otro delante. Yo también quiero ganar por 4-0. No es que no me hagan cosas. Hay que mejorar, pero estamos en un buen momento".

