Xavi Hernández, sobre la permisividad con Gavi: "¿Eso es de los creadores del Villarato y el dopping?"

El FC Barcelona afronta este miércoles su duelo de cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. Los de Xavi Hernández tienen, junto al Real Madrid que se mide al Atleti, uno de los cruces más igualados y vibrante de la presente ronda. El primer clasificado de La Liga contra el tercero.

El técnico azulgrana compareció en rueda de prensa para analizar el choque de su equipo contra el conjunto que dirige Imanol Alguacil y habló sobre las virtudes de su rival, sobre el colegiado del partido, Gil Manzano, y también quiso defender a uno de sus jugadores, Gavi. El centrocampista destaca por su agresividad, pero ha visto pocas tarjetas amarillas en el campeonato nacional, un tema muy debatido recientemente.

Partido contra la Real Sociedad

"Es clave, decisivo. Jugamos delante de nuestra afición, que los necesitamos. A ver si el campo está como el otro día, con unas 80.000 personas. Es un partidazo. Espero ver un gran partido. Son un señor equipo, tanto en defensa como en ataque. Visualizo un partidazo, lo veremos mañana. Será muy interesante".

Gil Manzano y Lewandowski

"No nos condiciona. Intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Ellos están contentos cuando no hay polémica y no pasa nada. No hay problema y por parte de Lewandowski, tampoco. Esto es lo que podemos controlar nosotros".

Pedri, Lewandowski y Busquets, protestando a Gil Manzano por la expulsión del polaco Reuters

No habrá ningún fichaje

"En principio, poco movimiento. Ya dije que auguraba un mercado tranquilo en cuanto incorporaciones. Estoy tranquilo y contento con el equipo. Sin descartar nada".

Mérito de Imanol Alguacil

"La propuesta de Imanol es excelente. Es un entrenador contrastado. Ha hecho historia con la Real. Un ejemplo de cómo hacer las cosas, de trabajo, de línea defensiva. Me gustan muchas cosas de la Real Sociedad y es gran mérito de Imanol".

Relación con los árbitros

"Siempre les digo que se olviden del árbitro. Son situaciones que no controlamos. De árbitro hago yo en los entrenamientos, imagínate. No podemos controlar eso. Sí nuestro juego y nuestro estado de ánimo. Estamos en un momento positivo. Por esta designación arbitral no nos va a cambiar nada".

La agresividad de Gavi

"Me parece una tontería. Hay un árbitro que decide. Él le pone pasión y coraje. Que Gavi esté tranquilo. Considero que le hacen muchas faltas y le pitan pocas. Eso que es, de los creadores del Villarato y del dopping, ¿no?".

Gavi se marcha de Damián Suárez en la banda. REUTERS

La eliminación del Barça Femenino

"Hay unas leyes y se trata de un error nuestro. Nos eliminan por un error nuestro y hay que aceptarlo. Esto es así. Es una ley y decide la ley".

Las críticas a Gavi

"Parece que cuando va a la Selección es una maravilla y cuando juega en el Barça se pasa de la raya. Allí es un ejemplo de garra y de coraje y cuando está en el Barça, no. Y si gana, gusta menos. Yo le digo a Gavi que esté tranquilo, que no frene y le ponga la misma pasión y el mismo coraje. Que no frene porque no tiene techo".

Solidez del equipo

"Marc está a un nivel espectacular. Puede que en su mejor momento en el Barça. Me recuerda al Ter Stegen de mi último año aquí. Nos da mucho. Si marca la diferencia, bienvenido sea. Le damos importancia a esta línea defensiva y a tapar el área y nos está dando frutos en Liga".

La mejoría de De Jong

"Tiene más libertad. Depende de la situación del juego. Es un futbolista total. A mí me gusta más de interior, pero le damos libertad".

Final de la Supercopa femenina

"Vi la final en directo en el campo y me gustó mucho. Creo que el Barça fue superior. Tuvo el balón. Aitana estuvo muy bien. Mapi estuvo muy bien atrás. Tengo buena relación con Giráldez y hablamos de cosas tácticas. Están haciendo un trabajo extraordinario y les felicito".

