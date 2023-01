El futuro de Bale pasa por la selección de Gales: la última tentación

Este 9 de enero, Gareth Bale anunció su retirada del fútbol. "Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar", escribió en el comunicado que publicó para revelar al mundo su decisión. Con 33 años deja tras de sí una carrera de luces y sombras, pero con los títulos más importantes a nivel de clubes conquistados, gracias a su paso por el Real Madrid.

Ni clubes ni tampoco su adorada selección de Gales. Aunque desde su Federación tienen un plan para él. Al menos eso es lo que ha reconocido Robert Page, actual seleccionador de los Dragones Rojos, durante una entrevista en BBC Radio Wales Breakfast.

El objetivo desde Gales es que Bale continúe ligado de alguna manera a la selección. Aunque todavía sin saber muy bien de qué manera. Es decir, cuál serían su puesto y sus funciones. Lo que ha dejado claro Robert Page es que próximamente tendrá una conversación con el 'Expreso de Cardiff' para ello.

"Me encantaría que Gareth siguiera involucrado de alguna manera. Hemos tenido esa conversación. Es un gran cambio para él, entrar en una vida normal, pero vamos a tener otra conversación con él en unas pocas semanas y vamos a hacer un plan para seguir adelante. Él tiene mucho que ofrecer", ha asegurado el seleccionador galés.

Gales, primero

En cuanto a qué funciones desempeñaría, todavía son una incógnita: "Cuál es ese papel, aún no lo sabemos, pero necesita algo de tiempo para pasarlo con su familia. No voy a entrar en detalles ni a qué nivel sería. Incluso su presencia en el vestuario, en el entorno del hotel, es algo en lo que me gustaría que siguiera participando".

Si algo ha caracterizado al ya exfutbolista durante su carrera es siempre poner por delante a su selección. Como jugador pasó por Southampton, Tottenham, Real Madrid y Los Angeles FC, pero su devoción por representar a su país fue algo que estuvo siempre por encima de todo.

De ahí que desde Gales quieran que siga vinculado al combinado nacional. Además de que es el futbolista más importante de su historia. Una auténtica leyenda de los Dragones Rojos y un referente para las nuevas generaciones. De hecho, en el comunicado de su retirada mandó dos notas. Una de ellas, dedicada a su selección.

"Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido, con diferencia, la más dura de mi carrera. ¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que sentí, cada vez que me puse esa camiseta galesa? Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas simplemente con palabras", escribió Bale. Un auténtico Dragón Rojo.