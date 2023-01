Francesco Totti, investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales

Francesco Totti, exfutbolista italiano, en un acto Cecilia Fabiano / LaPresse Via ZUM / DPA

Desde Italia llega una delicada información que salpica la figura de Francesco Totti. El exfutbolista, recordado por ser el gran capitán histórico de la AS Roma, atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida. Si hace poco se conoció su ruptura con Ilary Blasi, por una presunta infidelidad de ella, ahora se informa de que su nombre aparece una investigación por blanqueo de capitales.

Así lo revela el diario La Verita. Según cuenta el periodista Giacomo Amadori al citado medio italiano, la investigación por este presunto delito de blanqueo de capitales tiene su origen en un préstamo sin intereses a una persona desconocida en Anzio. La cifra de este préstamo asciende hasta los 80.000 euros.

La cuenta de origen de dónde salieron estos 80.000 euros es propiedad de la hija de un empleado del Ministerio de Deporte y Salud de Italia. La cuestión, llegados a este punto, es: ¿y qué tiene que ver Totti con todo esto? Pues que ese dinero, esos 80.000 euros, acabaron llegando al exfutbolista por medio de un trabajador del Ministerio del Interior. Y de ahí a un "amigo necesitado" que recibió la transferencia.

"Soy amigo de Francesco desde hace quince años y como mi mujer y yo hemos tenido unos problemas, no me da vergüenza decirlo, le pedimos un préstamo de 160.000 euros y nos lo concedió. Lo hizo conmigo, y no solo conmigo. También les pasó a los primos, a otros miembros de la familia. En cuanto a Francesco que va al casino y juega con su propio dinero, que ha ganado regularmente, pues eso es asunto suyo", ha explicado esa persona desconocida a La Verita.

Más sospechas

Además de este caso, el que fuera capitán de la Roma también ha sido relacionado con otras investigaciones por blanquear dinero. En estos supuestos también estarían involucrados tanto su ya exmujer como un exdirecto del club giallorosso, Manuel Zubiria Furest.

En este otro presunto delito, Francesco Totti habría ejecutado cinco cheques bancarios, además de una transferencia, en el periodo que va de agosto del año 2018 a enero del 2020. Todo ello habría ido dirigido a una empresa con sede en Montecarlo. El medio anteriormente citado recoge que, según señala el entorno del exinternacional italiano, se trata "de pagos que realiza por sus días pasados en el casino de Montecarlo, siendo un apasionado del juego".

Además de todo esto, desde Football Italia destacan que también se le relaciona con otras transacciones sospechas no solo con el casino de Montecarlo, sino también con otros con sede en Las Vegas o Londres. Y que, en suma, estas tendrían, presuntamente, un valor de millones.

