De los banquillos de Zidane a los negocios de Beckham: la segunda vida de las estrellas del fútbol

Triunfar sobre los terrenos de juego no es algo que todos puedan hacer. Que tu nombre acabe trascendiendo en el tiempo menos. Y ganar todo tipo de títulos hasta convertirse en referente mundial de generaciones futuras ya es el último peldaño de cualquier futbolista. Nombres como Zidane, Xavi, Puyol, Lampard o Totti son algunos de los casos de exjugadores que lo consiguieron todo o casi todo como jugadores y que decidieron iniciar una segunda vida concluida su carrera.

Es el gran debate al que se enfrenta todo jugador. Muchos buscan apoyos para reflexionar. Otros se hacen a la idea mucho tiempo antes para evitar un shock cuando rompan la rutina. Y en el caso de los que deciden continuar ligados al deporte llega la época de formación, donde cambian el estrellato por los estudios para obtener los títulos y conocimientos necesarios.

Beckham es una mezcla de todo eso, aunque su papel ha ido más dirigido a la gestión en los despachos. El exjugador del Real Madrid, entre otros muchos equipos, es actualmente el líder del Inter de Miami, una de las franquicias de la MLS que incluso se mete en la puja por fichar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi cuando quieran ir despidiéndose del mundo del fútbol y su élite.

Zidane

Sin embargo, no es su única vía de negocio. El año pasado decidió invertir en el deporte electrónico y recientemente se conoció que también había metido parte de sus fondos en una empresa de marihuana -algo que ha permitido aumentar su riqueza a exdeportistas como Mike Tyson-. Fútbol y más cosas en las que Beckham quiere continuar triunfando.

Puro fútbol

Frente a los negocios de exjugadores como Beckham se encuentran las vidas de otros talentos que han optado por estar en primera línea de batalla. Zinedine Zidane es uno de los claros ejemplos. El entrenador del Real Madrid, además, tomó el camino largo. Se tuvo que formar como técnico, empezó a crecer en el filial merengue y acabó llegando a lo más alto con el primer equipo. El técnico, por si fuera poco, aún tiene retos. Y no solo con el Real Madrid, sino también con la selección de Francia que ya le empieza a tentar.

Sin embargo, haber liderado en elc ésped no implica ser la estrella también en el banquillo. Y sino que se lo digan a Lampard o a Pirlo. Ambos centrocampistas tenían calidad, mucha, sobre el terreno de juego. Eran figuras elegantes y capitanes de sus equipos. Pero con su transformación a entrenadores no han corrido la misma suerte. El primero fue cesado por el Chelsea, mientras que Pirlo puede correr la misma suerte en la Juventus si no cambia la trayectoria de estas semanas. Apenas unos meses le han bastado para ser eliminado de la Champions y quedarse sin Serie A.

Xavi Hernández El Español

Y también hay casos que van mucho más allá. Por ejemplo, Xavi Hernández, que aunque suena como entrenenador del futuro FC Barcelona, también ha sido vinculado con otras posiciones. El exjugador azulgrana iba como General Manager del proyecto de Victor Font. Por ello, tras la derrota de este en las elecciones, habrá que ver qué papel le da Joan Laporta en su organigrama.

Otra vía es la de Totti, el último de los nombres de leyenda que se ha decidido a iniciar un nuevo rumbo en el mundo del fútbol tras su retirada. El italiano ha obtenido el título para ser representante de jugadores. Su objetivo, según ha confesado él mismo, es encontrar al nuevo Totti en el fútbol italiano. A los entrenadores y directivos se suma la figura del representante de talentos. Totti, el precursor.

