Henry borra sus redes sociales por "el racismo y la tortura mental" y pide un mayor control

Thierry Henry ha borrado sus perfiles de las diferentes redes sociales. El mítico exjugador francés, que pasó por vestuarios históricos como el del Arsenal o el FC Barcelona entre otros, ha criticado la agresividad que ve día a día en las diferentes plataformas de interacción entre la gente. Y, por ello, ha pedido a los dueños de dichas empresas que tengan el "mismo vigor" que cuando se "infringen los derechos de autor".

El francés de 43 años ha publicado en estas mismas redes que ha abandonado un breve pero claro comunicado. "Me retiraré de las redes sociales hasta que los dueños sean capaces de regular sus plataformas concon el mismo vigor y ferocidad que lo hacen actualmente cuando infringen los derechos de autor", ha denunciado Henry.

Según el francés, en estas plataformas existe un "gran volumen de racismo, intimidación y tortura mental" que genera un ambiente "demasiado tóxico" como para poder "ignorarlo". Henry, además, ha pedido "algo de responsabilidad" ante lo que considera un proceso sencillo para atacar y criticar a personajes de diferente índole. "Es demasiado fácil crear una cuenta", ha subrayado, "usarla para intimidar y acosar". Todo ello "sin consecuencias" y manteniendo "el anonimato".

Thierry Henry, durante un entrenamiento del Mónaco REUTERS

Por esa razón, Henry ha decidido borrar todas sus cuentas en "todas las plataformas " de redes sociales "hasta que eso cambie". Su intención es que se "solucione pronto", pero Henry podría despedirse definitivamente de las redes, lo que le alejará algo más del foco mediático que tanto tiempo le ha perseguido durante su carrera profesional en el mundo del fútbol.

Henry, que hasta el momento estaba ejerciendo como entrenador del Montreal, dimitió hace unas semanas. Aunque no tuvo demasiado éxito, las explicaciones a su adiós generaron cierta incertidumbre. Y es que el exjugador y ahora técnico abandonó Canadá por motivos personales. Las restricciones impuestas por la Covid y su intención de mantenerse cerca de su familia le llevaron a abandonar el país para volver a Londres, donde estaba instalado anteriormente.

¿Futuro en el Barça?

El técnico, que sin redes sociales ni trabajo actual se verá relegado a un segundo plano mediático, dejó caer recientemente que le encantaría volver al FC Barcelona, aunque en esta ocasión trabajando en el banquillo. "¿Me encantaría ir a Barcelona? Sí. ¿Me gustaría volver a jugar en el Arsenal? Me encantaría volver a jugar para ellos, ¡pero la realidad es que no puedo", llegó a bromear el francés.

Y la realidad es que no sería nada descabellado. El Barcelona de Laporta quiere recuperar el peso de leyendas del club y así se ha confirmado con los contactos con Xavi, la opción de renovar a Koeman o el papel que podrían tener en un futuro exjugadores como Puyol. Incluso Gerard Piqué, cabe recordar, ha sido señalado como candidato futuro a la presidencia del Barcelona.

Henry, que jugó más de 120 partidos con la camiseta azulgrana, consiguió formar parte de una de las mejores etapas del conjunto catalán. Su idilio en Barcelona, sin embargo, llegó a su fin en 2010, cuando dio el salto a Estados Unidos en su último tramo como jugador.

