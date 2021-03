Messina pierde los papeles tras perder ante Baskonia: "¿Me tomas el pelo? Henry nos ha roto el culo"

Baskonia consiguió un triunfo fundamental para seguir con vida en la Euroliga. El equipo vasco no puede perder si quiere tener opciones de jugar los playoffs y vencer a uno de los mejores equipos de la competición como el Olimpia Milano no hace más que aumentar el optimismo en el conjunto de Vitoria. Sin embargo, el encuentro quedó marcado por la rueda de prensa posterior de Ettore Messina, el técnico rival.

El veterano entrenador perdió los papeles por completo y, en su última declaración en la rueda de prensa, la tomó contra un periodista que le preguntó sobre cuándo daño había hecho Henry, uno de los mejores del partido en el plantel baskonista y que acabó por tumbar al equipo del 'Chacho' Rodríguez. Messina, veterano de los banquillos, dejó en silencio a la sala con una respuesta fuera de lo común.

Durante unos segundos se pensó la respuesta, pero lejos de replicar dentro de los parámetros habituales, el italiano explotó contra el periodista. "¿Me estás tomando el pelo? Nos ha roto el culo y me haces la pregunta de cuánto daño nos ha hecho. Qué piensas, que tengo 60 años para contestar a esta broma. Vamos chico", espetaba un Messina claramente enfadado.

La ida de olla de Ettore Messina... pic.twitter.com/LVNGWWLVyU — Hirukoa (@hirukoa80) March 26, 2021

"Nos ha roto el culo, más claro que esto...", continuó el entrenador del Olimpia Milano. El periodista, como reflejan las imágenes, intenta aclarar que su intención era obtener una valoración como entrenador del equipo. Y Messina insistió en su postura. "No hay opinión técnica. Tú me has dicho que si te hizo daño y te contesto que nos ha dado por culo. O quieres que te haga un porcentaje de 'nos ha roto el culo un 55%'. Qué pregunta es, por favor", sentenció con un notable enfado antes de abandonar la sala.

Henry, la figura causante del enfado de Messina, fue el segundo mejor jugador del partido y también del propio Baskonia. El base, uno de los líderes del equipo, consiguió terminar el duelo con 19 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias. Números que le llevaron hasta los 26 créditos de valoración, tan solo dos menos del MVP de la noche, Achille Polonara.

El base estadounidense, además, logró dichos números en 24 minutos de juego. Su superioridad fue notable y ganó duelos individuales ante grandes estrellas como Sergio Rodríguez (7 de valoración) o Michael Roll (5 de valoración). Con esta actuación, Henry consiguió mantener al Baskonia con opciones de meterse entre los ocho mejores equipos de Europa y, por lo tanto, comprar su billete al playoff.

Igualdad en Europa

El triunfo de Baskonia se suma a los de otros equipos como el Valencia Basket o el Real Madrid, que también están peleando por disputar la siguiente fase de la competición europea. El equipo merengue es, sin embargo, el que más ventaja tiene al estar entre los ocho primeros con 18 triunfos frente a los 17 de ambos conjuntos españoles. El Olimpia Milano, tras esta derrota, se queda con 19.

