El monopolio español de MotoGP: la lucha por un Mundial para la historia

La espera ha terminado. Arranca el Mundial de motociclismo y, como no, los focos están puestos en la categoría reina, la MotoGP. El circuito de Losail, en Catar, abrirá este domingo las puertas de una nueva temporada en la que será un todo contra los españoles. Y es que el dominio de los nuestros se extiende por nueve años consecutivos con un campeón español y se busca candidato para el décimo.

La racha, que ya de por sí es histórica, tendrá este año la oportunidad de pasar a las dos cifras, aunque los pilotos se enfrentan al Mundial más incierto de los últimos tiempos, más incluso que el del año pasado. Un buen puñado de pilotos se postulan al título mientras los aficionados se hacen la misma pregunta: ¿habrá otro campeón español o, diez años después de Casey Stoner, le tocará a alguno de otro país?

Si hubiera que separarlos entre los pilotos del resto del mundo y los españoles, en el primer grupo destacan Jack Miller (Ducati), el más rápido de la pretemporada, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) o el italiano Franco Morbidelli (Petronas).

Joan Mir, campeón de mundo de MotoGP Reuters

Por su lado, en el de los españoles, Marc Márquez, que se perderá las dos primeras pruebas del Mundial, y Joan Mir, con ganas de revalidar su título, son los que saben lo que es ganar el campeonato, que desde 2012 solo ha visto en lo más alto a ellos dos y a Jorge Lorenzo (2012 y 2015). Hasta nueve españoles competirán esta temporada en la máxima categoría y se pueden destacar varios aspirantes al título.

Marc Márquez

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) anunció esta misma semana su desistimiento de acudir a las dos primeras carreras de la temporada. Es una incógnita ya que nadie más que él puede comprender cuál es su estado físico actual y el rendimiento de su cuerpo ante las duras exigencias de pilotar una MotoGP.

El ocho veces campeón del mundo tendrá que tomarse las cosas con calma y enfocar el primer gran premio de la temporada que dispute como su propia pretemporada para hacerse a la nueva moto y, de paso, arañar algunos puntos para la clasificación, y ya en las siguientes carreras ampliar su ambición hacia posiciones mucho más próximas al podio. Aunque cuando se habla de Marc Márquez y de sus ambiciones, cualquier cosa puede suceder.

Joan Mir

Su condición de vigente campeón del mundo otorga a Joan Mir (Suzuki GSX RR) la vitola de favorito y eso es algo que no se puede desdeñar, independientemente de que serán muchos los aspirantes a desbancarlo de tan privilegiada posición. Él no se ve como el rival más fuerte a batir, pero ya sabe lo que es ganar carreras y llevarse el título. "Aquí no vale haber ganado el año pasado, aquí empezamos todos de cero", dice.

Eso sí, él tiene la ventaja de ser de los pocos que no cambia de equipo esta temporada. Conoce la moto, además de ser un piloto que destaca por la constancia a lo largo del año, lo que puede jugar a su favor si otros pasan por momentos de dudas.

Maverick Viñales

Maverick Viñales puede estar ante su año. Cambia de compañero, de los galones de Valentino Rossi a la energía de Fabio Quartararo. Todo se iguala, pero Maverick es un piloto fuerte al que solo le falta dar con el equilibrio con la Yamaha para ser constante. Está demostrado que cuando la moto va bien, él es imparable.

La clave con Viñales está en que Yamaha haya dado con la tecla, a base de innovaciones, para hacerse con esa constancia que les falta. Además, la escudería ha trabajado duro para conseguir mejorar la velocidad punta de sus motos.

Pol Espargaró

Pol Espargaró (Honda RC 213 V) quiere ponerle las cosas difíciles a Marc Márquez y, encima, echarse al equipo a las espaldas durante la ausencia de su compañero. Seguro que necesitará algo más de tiempo que el resto para adaptarse a su nueva moto, pero será uno de los pilotos a tener en cuenta en cada Gran Premio de 2021.

Fue de los que más kilómetros hizo durante la pretemporada ya con sus nuevos colores y motos y, además, con muy buenos resultados; quemando etapas para conocer el complicado pero efectivo rendimiento de la Honda, se fue acercando peligrosamente a sus rivales. Si se quita rápido el peso del tiempo de adaptación podrá soñar con todo en el Mundial.

[Más información - MotoGP introduce cambios en el calendario de la temporada 2021 por los efectos de la Covid-19]