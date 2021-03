Haaland, el "soberbio": recibe la bendición de un delantero de leyenda

Erling Haaland marcará en gran parte el próximo verano en lo futbolístico. El mercado de traspasos lleva prácticamente un año paralizado por culpa de la Covid-19. Los grandes clubes no han podido hacer movimientos y la recuperación que poco a poco va presentando al situación de estos invita a pensar que alguna guerra se podrá librar durante el período estival por algún jugador. El noruego es objeto de deseo de muchas entidades y alguno no quiere esperar más.

El Real Madrid es uno de los que pretende al delantero y los guiños entre ambos son continuos. El noruego ha enseñado en sus redes sociales algunos detalles que invitan a pensar en su preferencia por el club merengue. Además, desde Concha Espina se empieza a pensar que la mejor opción es ir a por Haaland, ya que se entiende que es más sencilla su operación que la de Kylian Mbappé, el otro gran deseado tanto por la afición como por la entidad.

Pero en Europa son muchos los que ya imaginan a Haaland con su camiseta. Se prevé la primera gran guerra con Joan Laporta como presidente del Barça, ya que desde su equipo directivo se estima que irán a por él. En la Premier también se avecina una pelea entre los dos equipos de Manchester, el United y el City, con el pasado de su padre y la relación con Solskjaer como primeras cuestiones a tener en cuenta. Además, el Bayern no renuncia a su figura como sustituto de Lewandowski.

Erling Haaland, con el Borussia Dortmund EFE

Lo que está claro es que todo el mundo valora su progresión y su presente. El último en hacerlo ha sido Thierry Henry. El delantero francés estuvo en 'Monday Night Football', el programa de Sky Sports, donde esgrimió la opinión que tiene sobre el delantero. "Tiene un poco de soberbia, si puedo usar esa palabra. Miran a los defensas en plan: no podrás convivir conmigo. No quiere hacer otra cosa que no sea marcar goles, esa es su forma de pensar", expuso el que fuera ariete del Arsenal.

El ahora entrenador tiene claro que querría en sus filas a un jugador como él. "Otros jugadores se dejan caer a la banda, pero él quiere estar cerca de la portería. Entre los postes, sabe que es letal. Es muy poderoso, simplemente quiere llegar desde atrás y la forma en que finaliza es asombrosa", argumentó el francés. Seguro que se lo recomendará al Barça, por el que también pasó y por el que algunos dicen que podría pasar su futuro.

Mientras tanto, solo queda que disfrutar de él en Champions y en Bundesliga. Cabe recordar que su contrato con el Dortmund es hasta 2024, pero el año que viene se activará una cláusula de salida que más de un equipo podría aprovechar si este año le cierran la puerta. La crisis económica generada por la Covid-19, así como las intenciones del propio Haaland, serán algunas de las claves que determinen su próximo equipo.

[Más información: El padre de Haaland desvela el ejemplo que tiene que seguir su hijo]