Di María quiere seguir jugando en Europa tras su dolorosa salida del PSG

Ángel Di María se ha confesado en TyC Sports. Después de ganar la Finalísima, la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, que disputaron Argentina e Italia, el extremo ha hablado de su situación. Finalizada su vinculación con el Paris Saint-Germain, el jugador es agente libre.

El internacional argentino esperaba continuar más tiempo en el Parque de los Príncipes, pero los planes del PSG hace meses que no van por ese camino. Di María no ha dudado en resaltar que más futbolistas "van a salir" del club francés a lo largo del verano.

En cuanto a él, en los últimos días se le ha relacionado con la Juventus de Turín y con el Fútbol Club Barcelona. Él lo que tiene claro es que su carrera debe seguir su curso en el Viejo Continente: "No quiero volver a Argentina ahora, quiero quedarme en Europa y luego jugar el Mundial".

Ángel Di María, tras el Real Madrid - PSG. AFP7 / Europa Press

"Por el momento no guardo nada en la cabeza, solo Argentina. Veremos luego qué pasará, lo importante es que mi familia se sienta bien, porque yo siempre he estado en clubes grandes y me han seguido a todos lados. Ahora, sin embargo, pienso en la selección, luego en las vacaciones y luego en mi futuro", ha agregado.

El PSG

El 'Fideo' ha afirmado que con "mucho gusto" se "hubiera quedado en París", algo que ya "había comunicado al club". "Me dolió un poco irme así, sobre todo el último partido. Teníamos un equipo capaz de ganarlo todo y la afición esperaba más", ha puesto de relieve.

Él solo es uno más en la lista de salidas: "Hay otros jugadores que seguramente van a salir. Lo mío era lo más fácil porque no tenían que renovarme. Por un lado me dolió y por otro, no. Me fui de una manera muy especial. Fue una noche inolvidable, que un argentino en otro país tenga una despedida como la mía, no a todos se la hacen. El cariño de la hincha de PSG, la que está atrás del arco, es lo más difícil de conseguir. Que me hayan llamado para que vaya afuera, que canten para mí solo y haberme hecho un mural para que lo firme son cosas que quedan en el recuerdo".

Incluso se ha atrevido a hablar de Pochettino: "Pareciera como que también quieren que el técnico se vaya". Pero los cambios no afectarán a Messi: "Habrá un cambio muy grande, pero creo que Messi lo supo entender. Le servirá para estar muchísimo mejor la temporada que viene. Creo que va a arrancar muy bien porque terminó haciendo goles, dando asistencias, sintiéndose muy cómodo y adaptándose cada vez más".

Real Madrid

Por supuesto, también se ha referido a la eliminación en la Champions League a manos del Real Madrid en la temporada que acaba de finalizar: "Fue difícil para todos, no solo para Leo. La gente estaba muy ilusionada, teníamos terrible equipo para poder lograr todo. Haber quedado afuera le hizo muy mal al club, por eso está como está. También terminó yéndose Leonardo".

[Más información - Pochettino se confiesa: futuro en el PSG, Mbappé, Messi, el Real Madrid...]

Sigue los temas que te interesan