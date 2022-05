Rueda de prensa de Mbappé, en directo | Todas las claves de su renovación con el PSG

El Paris Saint-Germain consiguió que Kylian Mbappé faltase a su palabra con el Real Madrid para acabar renovando con la entidad francesa hasta 2025. Para lograr este objetivo, desde el Parque de los Príncipes le lanzó una oferta definitiva en el que le prometían muchas cosas. Entre ellas la de tener poder de decisión en algunos las claves del proyecto del futuro.

Ahí es donde entra en juego el nombre de Zinedine Zidane. Es conocida la admiración que siente el delantero por la leyenda del fútbol de su país. Un sueño para él poder ser entrenado por el mítico 'Zizou'. Conseguir que el galo acepte la oferta para sustituir a Mauricio Pochetino es ahora el nuevo objetivo del PSG. Una de sus bazas fuertes en esa ansiada renovación de la estrella.

Zinedine Zidane, durante un partido de La Liga LaLiga

Zidane, por el momento, no ha cerrado la puerta del todo al PSG. En enero rechazó de pleno la oferta. Un 'no' rotundo que ahora no es tan firme. El técnico pretende hacerse con las riendas de la selección de Francia después del Mundial de Qatar 2022. Espera poder cumplir el sueño de dirigir a Les Bleus. Leer más información