La Ligue-1 copia a la UEFA y complica los fichajes del PSG: solo se podrá gastar el 70% de los ingresos

El Paris Saint-Germain tendrá que controlar su gasto en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. La Ligue-1 seguirá los pasos de la UEFA e implantará para el próximo curso una nueva normativa económica. La intención es que los clubes no puedan gastar en plantilla más del 70% de ingresos. Además, en ningún caso la deuda de la entidad podrá superar el patrimonio con el que cuenta.

La propuesta de la competición francesa cogerá forma en los próximos días, según publica el diario L'Équipe. El PSG, uno de los clubes con mayor gasto en fichajes en las últimas temporadas, estará muy controlado. Si bien en primera instancia será la misma competición la que compruebe que se cumple este nuevo reglamento, la DNCG también tendrá potestad para sancionar a aquellos clubes que sobrepasan los límites.

Además, los clubes serán responsables de cumplir los requisitos. Es decir, la liga francesa no se encargará de decir a cada equipo que no puede fichar, sino que será a posteriori cuando se apliquen las sanciones en caso de no haber cumplido el control económico. La medida, según el periódico, galo, tendrá validez tanto en la Ligue-1 como en la Ligue-2. La idea es que entre en funcionamiento el próximo invierno.

Nasser Al-Khelaifi durante una rueda de prensa del PSG Stephane De Sakutin / AFP / dpa

A pesar de haberse aprobado tras la decisión de la UEFA, el diario francés reconoce que ya había intención de hacerlo desde hace unos años. Sin embargo, como ha ocurrido en otros deportes, se ha esperado al fin de la pandemia para aplicar cambios reglamentarios tan importantes. En este caso, el control económico debería haberse impulsado a mayor velocidad, pero fueron ralentizadas por la llegada de la Covid-19.

Otro de los cambios que se prevén aprobar es el de la duración de los contratos de los jóvenes. El plan que tienen los clubes y que contentaría a todas las partes sería el de acabar con los acuerdos por cinco temporadas, limitando los contratos de estos nuevos talentos a un 3+1+1. Los dos últimos años de ampliación dependerían de algunas variables como el número de partidos disputados.

El PSG, más cercado que nunca

Así las cosas, el PSG que lidera Al-Khelaifi tendrá que limitar su inversión en el mercado de fichajes tanto en la liga francesa como en la Champions League. La UEFA, cabe recordar, aprobó recientemente una nueva forma de control financiero. Desde el organismo presidido por Aleksander Ceferin se decidió poner fin al conocido como Fair Play Financiero para iniciar una nueva etapa de simple control económico.

Este tipo de medidas, cabe recordar, vienen impulsada por las críticas de los clubes tradicionales. Los equipos históricos han denunciado en los últimos años el escaso control sobre los conocidos como clubes-Estado. Por ello, este límite de gasto y el análisis de los ingresos que realizan las entidades prevé igualar las fuerzas en el mercado y evitar la intromisión de países en el mundo del fútbol.

El PSG, que en el último verano se negó a vender a Mbappé pero incorporó a Messi, Ramos o Donnarumma entre otros, no podrá repetir este tipo de operaciones salvo que demuestre mayores ingresos.

