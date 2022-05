Las dos pizarras del Real Madrid contra el City: un once claro y la segunda unidad de Ancelotti

"No es tan importante quién empieza el partido como quién lo va a terminar". Ese fue el análisis de Carlo Ancelotti este martes cuando le preguntaron por el once del Real Madrid contra el Manchester City. Lo único que lamentó fue no poder contar con David Alaba por lesión, pero el resto lo tiene claro en dos pizarras diferentes.

El mensaje de Ancelotti va acorde con lo que se vio en los dos partidos en los que se mira el Madrid: las vueltas contra el PSG y contra el Chelsea. En otra noche en la que se buscará la épica, el plan bebe mucho de lo que se dio entonces.

El once, en los tres casos, solo varía por necesidad ante las bajas. Ante Mbappé y cía no se pudo contar ni con Casemiro ni con Ferland Mendy por sanción (entraron Nacho y Asensio por ellos). Ante los de Tuchel solo se ausentó Militao, también por acumulación de amarillas, y le reemplazó otra vez Nacho. El canterano hará tres de tres esta noche ocupando el hueco del lesionado Alaba.

El resto será el mismo once, zanjando el debate surgido en los últimos: Fede Valverde será titular y no Rodrygo. El uruguayo salió de inicio contra PSG y Chelsea y lo volverá a hacer contra el City para cuadrar un centro del campo de cuatro. Inagotable, la titularidad de Fede es un plus por ese extra de energía que también es capaz de sacar cuando el resto se queda sin gas.

Entre el minuto 60 y 70 de partido, según las necesidades, es cuando entra en juego la segunda parte del plan. Ancelotti ha conseguido que la segunda unidad sea del Real Madrid sea más importante que nunca en el tramo decisivo de la temporada. Es a eso a lo que hacía referencia el técnico italiano al decir que le importa más quién acaba el partido.

La segunda unidad se crece

Los cambios siempre están sujetos a los acontecimientos del partido, pero hay tres jugadores que salieron del banquillo contra el PSG y contra el Chelsea: Rodrygo, Camavinga y Lucas Vázquez.

Rodrygo Goes marca el primer gol del Real Madrid al Chelsea en el minuto 80 REUTERS

Rodrygo ha de ser importante. El brasileño está en su mejor momento de la temporada, y casi que de su carrera en el Madrid. Ha marcado cuatro goles en los últimos cinco partidos. Clave fue el del Chelsea, con el que arrancó esa buena racha, ya que fue el que mandó el partido a la prórroga. El primer balón que tocó lo mandó al fondo de las mallas.

Camavinga es otro as bajo la manga de Ancelotti y es que el francés mejoró la cara del equipo con sus salidas del banquillo. Y Lucas Vázquez se ha mostrado acertado en estos partidos tanto en su vertiente defensiva como en la ofensiva. Por último, Dani Ceballos se ha ganado en las últimas semanas estar ahí. Ya jugó 11 minutos en el Eithad y es lógico que lo pueda hacer en un partido largo como el que se espera para esta noche.

[Más información: Pep Guardiola, el 'ogro' del Santiago Bernabéu que ya hincó la rodilla contra Carlo Ancelotti]

Sigue los temas que te interesan