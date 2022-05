La verdad sobre la ruptura de Novak Djokovic con Marian Vajda

Novak Djokovic decidió prescindir de los servicios de Marian Vajda en el final de la pasada temporada. El entrenador que llevó a lo más alto al tenista serbio se quedó fuera de su círculo de confianza. Recientemente se ha sabido que el preparador ya tiene nuevos pupilos compatriota Alex Molcan. Pero lo que todos quieren saber es qué paso entre él y 'Nole'.

En unas declaraciones para TennisMajors, Marian Vajda ha afirmado que su ruptura fue una "combinación" de varias situaciones: "Fue una combinación de varias razones: hemos estado juntos durante mucho tiempo y sus decisiones demostraron que quería centrarse en los torneos de Grand Slam, por eso podría pensar que no es ideal tener tanta gente en su equipo. Quería reducirlo y tener un solo entrenador".

"No lo sé con certeza, porque nunca le pregunté, pero asumo, por mi análisis de su calendario de torneos, que quería reducir su equipo y eligió a Goran Ivanisevic. No tenía sentido que un entrenador lo entrenara solo a él en Grand Slams, porque un entrenador necesita un plan a largo plazo", ha agregado Vajda.

Marian Vajda y Novak Djokovic, durante un entrenamiento Reuters

La decisión de preparar a Alex Molcan no se la ha comunicado en primera persona al número 1 de la ATP: "Novak y yo seguimos siendo amigos, fue una separación amistosa. Le dije a Goran -Ivanisevic, el entrenador de Djokovic- que practicaremos juntos en París. No le dije a Novak -sobre trabajar con Molcan-, pero le dije a Goran, así que estoy seguro de que Novak lo sabe".

Pendiente de 'Nole'

Pese a que ya no es su entrenador, sí que sigue a Djokovic: "No estaba en muy buena forma debido a los problemas a principios de año. No tiene suficientes partidos en su haber, y es por eso por lo que ahora está tratando de jugar en todos los lugares que puede. Está volviendo a ser el mismo de siempre, aunque en la final de Belgrado todavía no estaba en su mejor forma. Puede que tenga un poco de problema en Madrid y Roma, pero creo que estará listo para Roland Garros".

