David Silva: "¿Última temporada? Son preguntas muy difíciles, en el fútbol nunca sabes"

David Silva continuará, como mínimo, en la Real Sociedad hasta junio de 2023. Después de cerrar su etapa en el Manchester City, el futbolista canario decidió regresar a España para enrolarse en las filas de los txuri-urdin. Ahora renueva con el club donostiarra y ha explicado los motivos para hacerlo. En lo que no se ha 'mojado' es si la siguiente será su última temporada en activo.

El canario ha afirmado que no tardaron ni un día en llegar al acuerdo: "Cuando Olabe me comunica para renovar, yo me encontraba en un momento bueno los últimos meses, no he tenido molestias desde noviembre, y lo cerramos todo en un día". Aunque antes de eso, sí que dudó sobre si lo acertado era renovar.

"Antes de empezar este año, con esa molestias de noviembre que tuve que parar, la cabeza te hace dudar, porque son cosas que a esta edad las valoras, pero en los últimos meses me he encontrado bien físicamente y por eso he decidido seguir", ha apuntado el de Arguineguín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Real Sociedad de Fútbol (@realsociedad)

Tanto en su decisión de fichar por la Real como la de seguir, algo ha tenido que ver Imanol Alguacil: "También, pero no solo ahora, sino cuando llegué. Sabía que le gusta presionar arriba, recuperar pronto el balón y tenerlo. Y en el club se está trabajando muy bien, se analizan muy bien los partidos y eso hace que se esté peleando por Europa".

Éxitos

Con la entidad de San Sebastián ha jugado competición europea: "Yo siempre soy optimista, en todos los sitios a los que he ido, y estamos consiguiendo estar en Europa todos los años, estar luchando por entrar, ese tiene que ser el objetivo de la Real, coger el equilibrio, y el club lo está haciendo muy bien, aunque es difícil".

Aunque lo más destacado ha sido la conquista de la Copa del Rey: "Ganar la final, y encima al Athletic, imagínate... Iba todos los días al colegio de mi hijo y todos los días me lo decían, que había que ganar. Pude llegar, aunque justo, y muy contento por ganar ese título, pero eso ya es pasado, ahora ya hay que pensar en presente y futuro".

Futuro

Las lesiones han mermado su rendimiento, pero no quiere hablar de colgar las botas todavía: "No creo que sea un problema de muchos minutos, de la edad, sino que de rachas con las lesiones. Sí que es verdad que, cuando llega un cierto minuto, tienes más posibilidades de lesionarte, pero son cosas del deporte. Y, cuando coges el ritmo y no tienes lesiones, te encuentras mejor". "¿Última temporada? Son preguntas muy difíciles, en el fútbol nunca sabes, hay que centrarse en lo más cercano", ha sentenciado David Silva.

[Más información - David Silva: "Quiero disfrutar un año más en la Real Sociedad, después ya se verá"]

Sigue los temas que te interesan