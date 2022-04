El insulto de David Silva al árbitro que le costó su primera roja desde 2010

David Silva, centrocampista de la Real Sociedad, fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 90 del partido de este viernes contra el Betis en el Reale Arena por decirle "vete a la mierda" al árbitro del encuentro, Isidro Díaz de Mera, según escribió el colegiado en el acta, recogida en la página web de la Real Federación Española de Fútbol.

Así lo refleja Díaz de Mera en el apartado de expulsiones: "En el minuto 90, David Silva fue expulsado por dirigirse a mí en los siguientes términos: 'vete a la mierda".

Silva también fue amonestado antes con tarjeta amarilla por "hacer observaciones a una" de las "decisiones" del árbitro.

El preparador de Orio, por otra parte, estaba perplejo por la expulsión de David Silva, se mostró "fastidiado" porque "en un partido en el que no pasa nada raro, en el que se juega limpio, David se lleva una tarjeta roja cuando seguro que no dijo nada grave para ser expulsado" y lamentó no poder contar con el genio canario ante el Barcelona el jueves próximo.

Alguacil, a modo de resumen, se mostró muy orgulloso de haber alcanzado "55 puntos que son mucho puntos, después de hacer un partido increíble", concluyó.

Empate a cero

La Real Sociedad no pudo dar continuidad a su racha de victorias en las últimas jornadas en casa y empató a cero contra un Betis que es su rival directo por la quinta plaza y que, a pesar de que le tocó sufrir, se lleva un punto de forma merecida ante la falta de acierto local en las ocasiones de las que dispuso.

La Real salió sin complejo alguno después de los varapalos que se ha llevado esta temporada contra el conjunto bético, dos goleadas por cuatro a cero que requerían una respuesta txuri urdin que llegó con un Alex Isak inspirado en el juego pero sin acierto.

El conjunto de Manuel Pellegrini tuvo que cerrarse para que los donostiarras no encontraran premio cada vez que el sueco cogía el balón, tuvo dos remates muy claros y envió un balón por encima del larguero, sustos que junto al gol anulado a David Silva por fuera de juego metieron respeto a los verdiblancos.

