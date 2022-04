Remiro: "Me equivocaría si creyera que debo ir a la Selección; el Mundial de Qatar es un sueño"

Solo Ederson y Alisson, los porteros de City y Liverpool, respectivamente, pueden presumir de un registro que solo tiene también otro guardameta en las cinco grandes ligas: Álex Remiro (Cascante, 1995). El registro en cuestión es el de más veces imbatido esta temporada en competición doméstica: 17 porterías a cero. Así se entiende fácil que el navarro sea uno de los jugadores de moda de La Liga.

Álex Remiro es un portero que en 2009, con 14 años, entró en la factoría del Athletic Club. Como rojiblanco no triunfó, pero se atrevió a cruzar la puerta de acabar su contrato pese a que tenía una oferta para seguir. Al otro lado esperaba la Real Sociedad, rival histórico de su exequipo, que apostó por él. Y la apuesta salió bien.

En su tercera temporada, Remiro se encuentra en el mejor momento de su carrera. Y eso que el año pasado ganó la Copa del Rey en una histórica final contra el Athletic. En lo que va de 2022, no ha encajado un solo gol en Anoeta (540' minutos a cero) y se mueve en registros de leyendas como Luis Miguel Arconada.

Álex Remiro, con la Real Sociedad EFE

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Remiro, que se confiesa feliz. Está de dulce y lo sabe, tanto como que para un portero (y encima joven) todo puede cambiar de la noche a la mañana. Mientras tanto, el runrún crece ante la llamada de la Selección que aún no llega. Luis Enrique, solo con Unai Simón fijo en la cartera de porteros, tiene en la Real un firme candidato a entrar en la lista del Mundial.

Pregunta: 17 porterías a cero en Liga. Se dice pronto, pero no es nada fácil...

Respuesta: Bueno, tenemos un equipo muy implicado defensivamente y creo que estamos demostrándolo. Ahí están los números. Sobre todo en casa, que nos estamos haciendo muy fuertes. Nos está dando para conseguir muchos 1-0 y poder sacar bastante rentabilidad a los goles con puntos.

La posición de portero es posiblemente la que más vive de la confianza, del trabajo mental... ¿Cómo se gestionan las emociones para no perder el rumbo?

Siempre he sido bastante cuadriculado y, sobre todo, tranquilo. Entonces, ¿cómo lo gestionó? Soy una persona muy tranquila, que vive el día a día, que disfruta de, sobre todo, este año por cómo estoy, por cómo me está saliendo. Estoy disfrutando bastante en el campo y fuera de él, en la ciudad, con mis amigos y todo. Estoy bastante feliz en todos los aspectos y se está notando en mi rendimiento también.

Y cuando las cosas no van tan bien, ¿se hace dificil salir de ese pozo?

Pues quizás de esos momentos son de los que más aprendes. Cuando estás mal, hay veces que es muy difícil encontrar la motivación para ir a entrenar o para intentar dar la vuelta. Pero yo, personalmente, siempre he sido bastante echado para adelante. Como buen navarro -risas-.

Lo mejor que puedes hacer con los errores es mirarlos de frente, aprender de ellos y cogerlos igual que las buenas acciones. Porque te van a pasar. Porque soy joven, porque soy portero, porque es lo que tiene y va en el puesto asumido... Siempre hay que encontrar la motivación. Yo siempre la encuentro, está en mí. Disfruto de todo el proceso.



Osea que esos momentos de no jugar, de verse sin oportunidades, siguen estando en la cabeza de uno.

Por eso mismo, valoro mucho dónde estoy, en qué me estoy convirtiendo, cómo estoy creciendo y cómo me siento. Valoro todo; todo lo malo que he vivido y todo lo bueno. Todo me ha servido por suerte.

Estos números te están colocando a la altura o incluso por encima de los registros de leyendas como Arconada o Esnaola. ¿Para ti qué significa ver tu nombre ahí?

Bueno, estar entre esos nombres es una suerte. Agradecido y contento de estar entre esos nombres, pero también te digo que quedan ocho partidos y que todavía, si hay suerte, se pueden mejorar esos registros y que vamos a intentarlo.

¿Imanol qué te dice?

Personalmente, él me exige mucho. A mí y a todos. Con Ima no puedes regalar ni un día de entrenamiento. Da igual que sea un postpartido, un miércoles o un jueves en medio de la semana que parece que no va a ningún lado... Con Ima no. Con Ima todos los días son a muerte y quiere ver que estás preparado. Quiere que se lo pongas difícil y eso nos lo transmite a todos los jugadores.

Por eso hay tanta competencia en nuestro equipo y la gente, aunque no se vea en todos por los que no juegan, realmente está muy bien y está preparada para cuando toca hacerlo bien.

¿Se puede despistar uno cuando ve que su nombre suena más de lo habitual?

Cuando uno se pone los guantes y ya empiezas a hacer un poco de ruido, como tú te refieres, es una de las partes que va implícita en nuestro trabajo, tanto para bien como para mal. Yo intento no estar muy pendiente de todo lo que se habla, tanto para bien como para mal, me repito, porque si no hay muchas veces que te puedes volver loco. Entonces, estoy centrado en lo mío. Estoy disfrutando mucho, estoy muy contento, quiero ser quiero jugando y, sobre todo, disfrutando.

¿Te sorprende que tu nombre no haya aparecido todavía en una lista de la Selección?

No, no me sorprende, no. Lo que me sorprendería sería que me confundiera pensando que debo de ir. O sea, para nada. Soy un chaval joven que lo que quiere es trabajar, que lo que quiere es estar preparado para que el entrenador, Imanol en este caso, quiera ponerme todos los fines de semanas en los partidos -risas-.

Todo lo que venga, si es con trabajo, bienvenido sea y agradecido. Lo único que está mi mano es trabajar e intentar merecerme las cosas buenas que me puedan pasar o no. Lo que esté en mi mano lo voy a hacer.

¿Tienes la esperanza o el objetivo de estar en el Mundial de Qatar?

No, no. Como esperanza y como objetivo, no. Que sería un sueño, sí. Pero las palabras esperanza y objetivo no las cogería. O sea, es que yo creo que lo mío es el día a día, estar preparado, seguir disfrutando y estando al nivel que estoy con mi equipo. Si hay suerte, pues mira, será una alegría tremenda.

27 años recién cumplidos -edad joven para un portero-, con unos números que destacan entre las grandes ligas europeas y solo un año de contrato. ¿Todo eso qué expectativas pone para tu futuro?

Pues para mi futuro tranquilidad porque, de momento, estoy donde quiero estar. Y donde quieren que esté, que es lo más importante. Así que tranquilo, bien, contento, orgulloso...

Al final, a mí la Real me ha dado mucho. Quiero seguir dándole yo a ella y ella a mí. Vamos todos en la misma dirección. Estoy tranquilo por mi futuro y creo que vamos todos en la misma línea. Vamos, creo no, ya te lo aseguro yo -risas-. Tranquilidad y buenos alimentos, como quien dice.

Entiendo que no estás preocupado por la renovación.

No, no. Personalmente, no.

¿Cómo valoras estos tres años que llevas en la Real Sociedad?

Yo lo valoro muy positivamente. Creo que el club hizo una apuesta bastante arriesgada conmigo, que todavía ni había debutado en Primera División, dejando buenas en Segunda, que era un portero joven.

A día de hoy me siento muy bien en la categoría y he demostrado que puedo dar el nivel, que lo estoy dando, de hecho. Me siento muy bien con mis compañeros, entiendo bien la filosofía del club, la filosofía del juego del mister... Me gusta el día a día, la ciudad, la región, la cultura... Cuando juntas los ingredientes adecuados, el caldo te queda bueno. Creo que en mi caso es lo mismo.

No todo es lo que se ve en el campo.

Exactamente, al final todo suma. Y yo, cuando vine aquí, vine buscando otro tipo de cosas: el trato, la ciudad, la gente, los compañeros, el proyecto, el estilo... Y lo he encontrado con creces.

Hablabas de la competitividad que hay en el vestuario. En el grupo destaca un núcleo de gente de tu generación, como Oyarzabal o Merino, unido veteranos como Silva y promesas como Barrenetxea. ¿Cómo se cuadra eso?

Pues cuadran bien. La verdad que tenemos un vestuario fantástico. Hay un grupo humano muy bueno, ya no solo con jugadores sino también con la gente del día a día: fisios, utilleros, staff, gente que trabaja en Zubieta del club... La verdad que hay muy buen rollo y en el propio vestuario, como tú bien dices, todos nos ayudamos, todos nos apretamos y vamos en la misma línea en cuanto a mentalidad, en cuanto a ambiciones, en cuanto a forma de ser y eso es un punto a favor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Remiro (@alexremiro1)

¿Habéis podido levantar cabeza tras la grave lesión de Oyarzabal?

Es un golpe anímico del que hasta que no le veamos volver a entrenar con nosotros no nos vamos a recuperar de él. Dentro del campo es vital para nosotros, pero quitando lo futbolístico es una persona fantástica que también nos aporta muchísimo. El perderle en según qué viajes, en según qué momentos, nos duele a todos. A él al primero, claro. Lo notamos, le echamos mucho de menos y le vamos a echar todo este tiempo. Pero estoy seguro de que va a volver mucho más fuerte, que es muy cabezón y que va a estar disponible en cuanto pueda.

Volviendo al grupo, no sería el mismo sin Imanol. ¿Verdad?

Obviamente, obviamente. Ima es vital. En el momento en el que se pone las botas y sale a entrenar se transforma, es muy exigente porque sabe qué tenemos y qué nos puede sacar, pero cuando ves al Ima de dentro, cercano, es casi como un padre. Tiene esas dos versiones, que te aprieta y saca lo mejor de ti, pero te escucha y te intenta ayudar en el otro lado.

Por último, un deseo para la recta final de la temporada.

A nivel individual seguir apretando, seguir mejorando, seguir exigiéndome y dando el nivel que creo que puedo dar. Y a nivel colectivo, obviamente, conseguir nuestros objetivos, que nadie más se lesione, que todos tengamos salud y que sigamos encontrando nuestro estilo porque con nuestro estilo somos capaces de disputar y competir cualquier partido contra cualquier rival.

[Más información: Ander Barrenetxea: "Con Imanol cae bronca cuando ganas y te dice que eres el mejor cuando pierdes"]

Sigue los temas que te interesan