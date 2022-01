El mercado libre de La Liga: las estrellas que se irán gratis en seis meses

Enero de 2022 y eso significa que son muchos los futbolistas de toda Europa que acaban contrato con sus respectivos equipos en solo seis meses. La cuenta atrás hasta el 30 de junio ha comenzado y en La Liga no hay ningún club que escape de la 'amenaza' de perder a alguno de sus futbolistas gratis en verano si no renuevan antes. Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, los tres 'grandes', tienen cuentas por resolver.

En total, hay 104 futbolistas inscritos en los primeros equipos de los 20 clubes de Primera División que acaban contrato en verano. La pandemia ha provocado que el total haya ido en aumento en los últimos tiempos dado que los clubes tienen menos dinero para renovar y también para fichar, por lo que el mercado de agentes libres se ha convertido en uno cada vez más interesante.

El caso más drástico es el del Elche, que ahora mismo tiene a once futbolistas cuyos contratos acaban en seis meses. El conjunto ilicitano lucha por la permanencia y tiene trabajo por delante para no tener que cambiar casi media plantilla cuando acabe la temporada, sea en la división que sea en la que vaya a jugar el curso que viene. Granada y Levante, ambos con nueve, son los siguientes de la 'tabla'.

Equipo Jug. libres Equipo Jug. libres Alavés 9 (Joselu, Laguardia, Martín, Pons, Edgar, X. Navarro, Guidetti, Sivera y T. Pina) Granada 9 (Escudero, Bacca, Eteki, Montoro, J. Molina, G. Sánchez, V. Díaz, J. Costa y N. Lozano) Athletic 4 (Capa, D. García, De Marcos y Balenziaga Levante 9 (Bardhi, Clerc, Pepelu, Radoja, Miramón, Vukcevic, O. Duarte, Cárdenas y Coke) At. Madrid 5 (L. Suárez, Felipe, Vrsajlko, H. Herrera y Saponjic) R. Madrid 4 (Modric, Bale, Marcelo e Isco) Barcelona 3 (Dembélé, S. Roberto y D. Alves) Mallorca 3 (Oliván, S. Sevilla y M. Reina) Betis 5 (Tello, Joel, Joaquín, Guardado y Camarasa) Osasuna 4 (Ramalho, Grau, I. Pérez y Oier) Cádiz 7 (A. Fernández, Jonsson, Salvi, Negredo, Akapo, M. Mauro y Chapela) Rayo V. 7 (Falcao, Arboleda, L. Zidane, Bebé, Qasmi, S. Moreno y M. Suárez) Celta 2 (Nolito y C. Domínguez) R. Sociedad 4 (Januzaj, Silva, R. Navarro y N. Monreal) Elche 11 (Mascarell, L. Pérez, P. Milla, E. Badía, Carrillo, D. González, Palacios, Pastore, Piatti, Josan y Barragán) Sevilla 3 (Fernando, Amadou y J. Díaz) Espanyol 5 (Melendo, F. Mérida, Didac, Diego López y Oier) Valencia 5 (Wass, Cheryshev, Jason, Piccini y A. Blanco) Getafe 3 (Damián Suárez, Nyom y Timor) Villarreal 2 (Aurier y Asenjo)

Hay futbolistas destacados que se encuentran con esta peculiaridad. Por ejemplo, la Real Sociedad tiene a dos veteranos como David Silva y Nacho Monreal y a un futbolista de buen nivel como Januzaj sin renovar. Preocupa sobre todo el caso del belga, que es de los más destacados esta temporada y por el que, en caso de buscar una salida, se podría ingresar una buena suma de dinero por un traspaso.

Hay varios históricos de La Liga que no saben en este punto qué les deparará el futuro, empezando por un Joaquín que a los 40 años ve muy cerca su retirada. Otros como Diego López, Piatti, Nolito, Negredo, De Marcos, Jorge Molina o Falcao, llegado este verano al Rayo Vallecano, están en las mismas. Mucho nombre de veterano, que llegados a una edad suelen ir sumando años a sus contratos temporada a temporada.

Luego hay futbolistas que serían interesantes de firmar casi para cualquier otro equipo de La Liga en caso de ser libres. Como Joselu, delantero del Alavés, o Bardhi, del Levante.

Las 'bombas' de los 'grandes'

Por último, las guindas del pastel la ponen siempre los clubes más poderosos. El Real Madrid, líder de la clasificación actual, tiene cuatro jugadores que acaban contrato: Luka Modric, Gareth Bale, Marcelo e Isco Alarcón. El club blanco tiene claro cuáles serán sus movimientos, renovando al croata por otra temporada más y dejando salir al resto para liberar una importante masa salarial.

Xavi Hernández hablando con Ousmane Dembélé EFE

El Barça protagoniza el drama del momento, puesto que la renovación de Ousmane Dembélé ha dado un giro de 180 grados y ahora se da por muy complicado llegar a un acuerdo. Que el francés no firme supone un problema en el futuro (no ingresar dinero por su salida) y en el presente (no poder inscribir a Ferran Torres sin su rebaja salarial). También Sergi Roberto acaba contrato y un Dani Alves que firmó por seis meses, pero seguramente amplíe por otra temporada más.

Para acabar, el Atlético de Madrid también tiene otra de las patatas calientes en sus manos. Es la de Luis Suárez, que esta temporada está por debajo de su nivel visto en la anterior y no se sabe muy bien qué pasará con él. También acaba contrato Felipe, con quien ya se negocia la ampliación, y dos jugadores a los que se les podría dejar ir como Héctor Herrera y Saponjic.

