David Silva: "Quiero disfrutar un año más en la Real Sociedad, después ya se verá"

David Silva decidió regresar a España el pasado verano para comenzar una nueva aventura en la Real Sociedad. El futbolista ha concedido una reciente entrevista al diario Canarias 7 en la que ha reconocido que su intención es continuar un año más en San Sebastián.

Para la leyenda española no hay dudas: "Quiero disfrutar un año en la Real, y después ya se verá". "Estoy encantado en la Real, me han acogido de maravilla y me reflejo mucho en la filosofía del club y en su gente", ha continuado diciendo el ex del Manchester City o Valencia.

Con la Real Sociedad conquistó la Copa del Rey de la 2019/2020, final que se disputó en este 2021 tras aplazarse por la pandemia de la Covid-19: "Hemos logrado un título, algo muy importante para el club, así como meternos quintos en La Liga, una clasificación muy meritoria. La próxima temporada la intención es mantener el nivel, aunque somos conscientes de que cada vez estará más difícil".

David Silva, con el '21' de la Real Sociedad Real Sociedad

El jugador ha reconocido que este curso no ha sido del todo sencillo por la "situación sanitaria" y porque los aficionados no hayan podido entrar a los campos: "Ha sido también una temporada complicada con la situación sanitaria y sin público en las gradas. Hemos visto estos días en la Eurocopa el estadio de Budapest lleno y ese espíritu es increíble. Quiero disfrutar de la gente en Anoeta y de su ánimo y apoyo al equipo, algo que echo de menos".

¿Y Las Palmas?

En Canarias sueñan con ver a David Silva jugando en Las Palmas. Y sobre ello se le ha preguntado al futbolista en la entrevista. El 'Mago de Arguineguín' ha dejado abierta la puerta a jugar en el club de su tierra, aunque no ha ocultado que para que "esto suceda depende de muchísimos factores".

"Siempre he dicho que sería de mi agrado, pero para que esto suceda depende de muchísimos factores, y ese momento no ha llegado. Repito, mi futuro se verá en su momento. Quiero disfrutar de esta nueva temporada y luego ya veré lo que hago", ha finalizado David Silva.

En su primera temporada en la Real Sociedad, David Silva ha disputado un total de 1.836 minutos, repartidos estos en 26 partidos -21 de La Liga y 5 de la Copa del Rey-. Además, el jugador ha marcado dos goles, ambos en el campeonato doméstico, y ha repartido 5 asistencias.

[Más información - La Real Sociedad anuncia el fichaje de David Silva: llevará el '21' de Odegaard]