La Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey 2019/2020: victoria ante el Athletic en la final vasca

Un año hubo que esperar para vivir la primera final vasca de la Copa del Rey. Athletic Club y Real Sociedad se enfrentaron en la fiesta del fútbol español en La Cartuja de Sevilla. Un estadio vacío, dos eternos rivales y la victoria final para la Real. [Narración y estadísticas: Athletic Club - Real Sociedad]

Todos los protagonistas quisieron esperar hasta el final para saber si podría haber aficionados en el estadio. No pudo ser. Lo que la pandemia de la Covid-19 impidió hace un año, tampoco se ha podido hacer ahora. Ni siquiera los aficionados de uno y otro equipo han podido acudir a Sevilla por las restricciones sanitarias.

Eso no impidió que en la previa se produjesen lamentables imágenes en Bilbao, con miles de aficionados saltándose las medidas sanitarias e incluso algunos causando disturbios. Pero cuando los 22 protagonistas saltaron al verde de La Cartuja, el fútbol fue el verdadero protagonista.

Hizo acto de presencia el Rey Felipe VI en el palco y entonces se escuchó el himno de España. No hubo pitos como en las últimas finales de la competición. Sin aficionados, el himno resonó por toda La Cartuja como debe ser. Y de ahí al inicio del encuentro con una intensa lluvia cayendo.

Tormenta en Sevilla

La tromba de agua que comenzó a caer según comenzó el partido provocó que algunos jugadores tuviesen que cambiarse las botas. Los primeros compases se tradujeron en dos equipos bien colocados en el campo y con la intención de dar pocas concesiones al rival. Un gol en contra en el inicio podría acabar convirtiéndose en una losa.

Aunque eso no significó que no se buscase la portería rival. Bien David Silva para los txuri-urdin o Raúl García para los leones, uno y otro equipo mandaron sus primeros avisos en la final copera. Especialmente peligrosa fue la ocasión del navarro con una volea que se perdió al segundo palo tras un pase en profundidad de Iñaki Williams.

El Athletic se mostró más dominante en los minutos iniciales, pero la Real Sociedad fue comiendo terreno a los leones, en especial con un Isak que se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para la defensa rojiblanca. Indetectable, se coló por cada hueco que veía, pero sin llegar a gozar de esa ocasión de gol que mete el cuerpo al equipo rival.

Sin complejos, los de Marcelino cedieron el balón a una Real Sociedad más acostumbrada a manejar la posesión. Un planteamiento con trampa, ya que cuando se habló de los últimos quince metros, eran los rojiblancos los que más peligro crearon. Pero los minutos fueron pasando con las ocasiones de Williams, Raúl García o Muniain y todas ellas con idéntico resultado: la Real, salvándose.

Parada de Álex Remiro, en la final de la Copa del Rey 2019/2020 Reuters

Justo pasada la media hora de partido, llegó el disparo del partido hasta ese momento. No se lo pensó Íñigo Martínez. El central, que se había incorporado al ataque, se plantó cerca de la frontal del área y desde ahí armó la pierna para mandar un increíble zapatazo a la portería donostiarra. Derechazo al que respondió Remiro con una soberbia mano cambiada para evitar el primero de los leones.

De Íñigo Martínez a Yeray Álvarez. Si el primero estuvo a punto de marcar, el segundo salvó al Athletic en el otro área. Se adelantó el defensa a Isak para evitar que este se hiciese con un centro al corazón del área que hubiese sido medio gol para la Real Sociedad justo antes del descanso.

Polémica en la final

Los jugadores se fueron a vestuarios y los mismos protagonistas regresaron al campo tras las charlas de sus entrenadores. Y nada más reanudarse el encuentro, polémica en La Cartuja. Oyarzabal puso un centro al área del Athletic e Íñigo Martínez fue al corte. El balón impactó en el brazo del central y toda la expectación se trasladó al VAR.

La duda era si el brazo de Íñigo Martínez se encontraba fuera o dentro del área en el momento de impactar con el balón. Minutos de revisión, los suplentes viendo las imágenes a través de sus teléfonos móviles y la última decisión después del lío: mano fuera del área.

El propio Oyarzabal se encargó de ejecutar la falta, pero el lanzamiento le salió blandito y Raúl García no tuvo problemas en defensa para sacar el balón. De un posible penalti a uno que sí lo fue. Y otra vez Íñigo Martínez en el lío. Portu se quedaba solo ante Unai Simón y el defensa del Athletic le hizo un claro penalti.

Estrada Fernández enseña la tarjeta roja a Íñigo Martínez Reuters

Estrada Fernández no dudó en señalar el punto de los once metros y también mostró la roja a Íñigo Martínez. Pero desde el VAR avisaron al colegiado al no creer que era ocasión manifiesta de gol. Rectificó el árbitro tras ver las imágenes. La roja se quedó en amarilla, pero el penalti fue transformado por Oyarzabal para el 0-1.

Maestría del futbolista para definir desde el punto de penalti y golpe de los txuri-urdin a falta de menos de una hora para que acabase la final. El cansancio fue golpeando a los jugadores de uno y otro equipo. Aunque igual no todos, ya que Isak continuó haciendo cada vez más daño a un Athletic que no encontraba soluciones a ir por debajo en el marcador.

Mikel Oyarzabal señala al cielo para celebrar su gol Reuters

Entonces Marcelino decidió cambiar el doble pivote. Tiempo para Vesga y Villalibre. Sí, Villalibre, el héroe de la presente edición de la Copa, ya que los leones deben todavía enfrentarse en la final de la 2020/2021 al Barcelona. Los cambios fueron un soplo de aire fresco para el Athletic, pero ni aún así lograron el que podría haber forzado la prórroga.

A punto estuvo Íñigo Martínez de pasar de villano a héroe. A lo Sergio Ramos, el central del Athletic se colocó de '9' y cerca estuvo de hacer la machada, pero el gol no llegó y después de ocho minutos de añadido, el partido acabó con el 0-1 reflejado en el marcador tras el gol de Mikel Oyarzabal.

La Real Sociedad se proclamó así campeón de la Copa del Rey de la temporada más extraña, de la final que tardó más de un año en jugarse, de la primera vez que peleaban por el título los eternos rivales vascos. Los txuri-urdin quisieron el control y acabaron llevándose la copa a San Sebastián por tercera vez en su historia.